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台灣藝術家前進多倫多夏日藝術節 探問當代議題

中央社／ 台北6日電
在文化部駐紐約台北文化中心支持下，台灣編舞家周寬柔作品「Free Touch在場」將參與加拿大多倫多夏日藝術節演出。（文化部提供）中央社 中央通訊社
在文化部駐紐約台北文化中心支持下，台灣編舞家周寬柔作品「Free Touch在場」將參與加拿大多倫多夏日藝術節演出。（文化部提供）中央社 中央通訊社

在文化部駐紐約台北文化中心支持下，台灣藝術家王品翔及編舞家周寬柔將參與加拿大「多倫多夏日藝術節」，前者以展演回應當代動盪全球局勢，後者以肢體探問身體感知。

根據文化部發布的新聞資料，多倫多夏日藝術節（SummerWorks Performance Festival）創立於1991年，是加拿大指標性當代表演藝術平台。今年活動主軸為「戰鬥｜逃離（Fight Flight）」，透過戲劇、舞蹈、音樂及場域互動等形式，以身體為媒介，回應當前動盪的全球局勢。

藝術家王品翔作品「瞳孔無戰事」以多媒體講座式進行展演，從2012年西洋流行金曲「烈火女孩」（Girl on Fire）的情感連結出發，回望個人成長、兵役經驗與數位生活軌跡，作品交織流行文化、酷兒身分及戰爭焦慮等議題，引領觀眾思索國家主權與動盪時代下的個人處境。

編舞家周寬柔將同步展演「在場（Free Touch）」街頭實踐計畫及其延伸的劇場作品，完整呈現從戶外走入劇場的創作脈絡。

該計畫自2024年發起，已走訪4國15地，邀請大眾在雙方同意基礎上進行觸碰互動，此次將於8月8日及15日在多倫多戶外空間重現。而由此概念進一步延伸、榮獲2025年台北藝穗節年度大獎的劇場版「在場（Free Touch）」則以當代劇場語彙重新詮釋公共領域的身體感知，這次特別發展為巡演版本。

紐文中心表示，近年持續協助台灣藝術家參與北美重要藝術節及國際展演平台，藉作品發表與實質交流，拓展台灣表演藝術的國際能見度。藝術節除向國際展現台灣創作者的多元視角，也盼透過前瞻性的議題探討，進一步深化台灣藝文工作者與當地觀眾及專業人士的對話。

王品翔「瞳孔無戰事」將於8月6日到8月8日演出，地點在Aki Studio, Daniels Spectrum, Native EarthPerforming Arts；周寬柔「在場（Free Touch）」將於8月13日及14日演出，地點在Theatre Passe MurailleMainspace 。

藝術節 藝術家 多倫多

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