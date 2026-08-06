索契夫領軍 維也納愛樂10月重返台北國家音樂廳

由指揮名家索契夫（Tugan Sokhiev）領軍，維也納愛樂將於10月重返台北國家音樂廳，索契夫也是2027年維也納新年音樂會指揮，台北樂迷將可提前聆聽雙方合體的黃金默契之聲。

樂團主席弗紹爾（Daniel Froschauer）透過牛耳藝術發出的新聞稿表示，「自2009年合作以來，索契夫無論在音樂藝術或個人情誼上，都是我們極為親密的好友。」索契夫2025年曾指揮維也納愛樂演出「美泉宮夏夜音樂會」以及紀念小約翰．史特勞斯誕辰200週年的慶祝音樂會。

弗紹爾表示，維也納這座城市帶給人們最歷久不衰的音樂作品，「歷史也會這樣記錄：這座城市為我們帶來了維也納愛樂。」維也納愛樂創立於1842年，成員來自於維也納國家歌劇院，演出音樂會時就以「維也納愛樂管弦樂團」稱呼。

維也納愛樂常駐團員大約有120名，合作的指揮家無一不是樂壇的重要耆老大師及當紅指揮。1933年起，樂團不設常任指揮，定期演奏會等音樂會由樂團自主決定，所合作的指揮、獨奏家、聲樂家等也都由樂團來遴選，比起其他樂團有著更高度的自主權。

這次來台，10月16日首場演出將與鋼琴巨星郎朗攜手合作貝多芬「G大調第四號鋼琴協奏曲」。這首作品誕生於音樂之都維也納，1808年由貝多芬本人親自擔任鋼琴獨奏首演，也是他生前最後一次以鋼琴家身分公開演出協奏曲。

下半場樂團將演出布拉姆斯「D大調第二號交響曲」，該曲1877年由里希特（Hans Richter）指揮維也納愛樂世界首演，是樂團與布拉姆斯深厚情誼的最佳見證。

10月17日曲目包括莫札特「G小調第四十號交響曲」與柴可夫斯基「F小調第四號交響曲」。今年是莫札特誕生270週年，他晚年定居維也納，這首交響曲正是他著名的晚期3大交響曲之一。柴可夫斯基「第四號交響曲」則是浪漫時期最具戲劇張力的交響曲之一，索契夫也可展現本身俄羅斯學派詮釋。