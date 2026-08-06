夏莉絲虐童...再爆托嬰中心吃過期食品？簡舒培怒：照片看得拳頭都硬了

夏莉絲幼兒園爆虐童案，北市議員簡舒培今再踢爆，這家連鎖的托嬰中心，竟給孩子吃過期食品。簡說，當檢舉的老師給她看照片「連我都有點害怕」，這家托嬰中心給孩子吃的東西，冰箱竟然很多都過期，給孩子吃的菜發黑，直言「看得我拳頭都硬了」，要求社會局備詢完立刻去稽查。

北市議會民政委員會社會局工作報告，簡舒培質疑，夏莉絲連鎖集團從2023年到現在，共有7件檢舉案，包括托嬰中心超收、嬰兒床放在逃生門、托嬰中心空氣品質標章造假、嬰兒用品消毒有疑慮、工作人員休息時間不足、還有兒虐，質疑社會局當初接受檢舉兒虐案，但社會局有到現場稽查，卻都沒處分。

簡舒培今再踢爆，指有老師向她檢舉，這家托嬰中心給孩子吃的食品，冰箱裡竟很多都是過期食品，看得「我拳頭都硬了」，但給前往稽查的社會局人員看的留樣都很好，給孩子吃的菜卻都發黑！簡質疑，為何北市府去稽查，園所都知道？甚至園方還跟檢舉的老師講，「我們跟市府關係很好」，恐嚇老師，不要亂檢舉。

北市社會局長姚淑文表示，同仁每一件檢舉，都會到現場看，並且調閱監視器，先前被檢舉的一件兒虐案，是看到孩子該睡覺時躲在桌下完，被老師帶離到另外一間教室，大約兩分鐘，當時有給予園方行政指導。社會局科長補充表示，檢舉人提供的時段都有看監視器，當時是老師將孩子到隔壁教室，但並沒有看到老師有動手，所以當時認定沒違反兒少法，不過認為老師的處理應該更精進，有進行行政指導。

至於是否冰箱很多過期食品？姚淑文表示，同仁前往稽查都會檢查「留樣」，也會針對冰箱食品看有沒有過期，但未來會加強針對托嬰中心所有無預警稽查，都會再來嚴格把關。

「看到照片真的很憤怒，園方很無良」，簡舒培說，這個夏莉絲從幼兒園到托嬰中心，對待家長、孩子這樣的方式，北市府卻僅處分園方18萬元，要求今天委員會備詢完就到托嬰中心檢查冰箱內所有食材，有沒有過期。

簡也要求法務局協助家長打團體訴訟，簡說，夏莉絲集團這四間托嬰中心、幼兒園、補習班，家長質疑廣告不實，因包括稱托嬰中心一比四師生比、還有幼稚園一比七；膳食有專業營養師等也沒有，雙語學習也不符合規定，家長認為根本是詐騙集團，希望北市府協助進行團體消費爭議申訴。法務局長連堂凱回應，目前團訟要超過二十人，只要符合法律標準，一定會協助團體送送，會啟動團訟的協助。