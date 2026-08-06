人本提第三方機制緩和校事會議問題 教師團體認為不需要

針對近期校事會議問題，人本教育基金會等團體今召開記者會，主張應設立第三方機制專則案件分流、調查。全國教師工會總聯合會則表示，不適任教師當然應依法處理，但制度改革關鍵在於案件分流、專業判斷與權責明確，而不是再成立新的第三方，增加更多調查層級與程序。

全教總理事長葉青芪說，現行校事會議制度本身就已經具有第三方介入性質，案件進入調查程序後，即由外聘調查人員組成調查小組。然而，校事會議實施至今衍生各種小案大辦、調查品質不一、認定標準分歧，以及親師生長期陷入調查程序等問題，事實足以證明，第三方並非處理教師不適任案件的萬靈丹。

葉青芪表示，判斷教師行為是否違法失當、是否達到懲處或不適任程度，涉及教育、法律、兒少保護、心理輔導，甚至特殊教育及班級經營等不同專業，必須綜合案件事實與教育現場脈絡判斷。第三方只代表調查者來自學校以外，並不代表一定了解教育現場，更不代表必然具備案件所需的專業。

葉青芪認為，不應迷信第三方身份，而是依照案件性質，由具備相應專業與權責的機制處理，讓教育問題回歸教育專業審查，才是教育部本次修法的重點。

葉青芪呼籲，制度改革應用「減法」思維，而非持續堆疊程序。涉及性平、體罰或其他重大違法情事，應回歸現有專責機制，由具備相應專業的人員處理；至於輕微事件、一般親師生互動爭議、行政管理問題，或涉及教師工作表現、考核及懲處事項，則應回歸學校既有輔導改善、行政處理及教師成績考核委員會機制。

全教總呼籲，教育部正視制度失靈的後果，廢除校事會議，以尊重教師專業、恢復校園信任為前提，重新建立明確的且專業處理機制，才能同時保障學生、支持教師，也讓教育現場恢復正常運作。