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打造育兒「神隊友」台南布建49處公托 可收1500名幼兒
台南市政府持續擴充公共托育資源，今年底前將再啟用善化區、安南區2處公共托育機構，並推動「台南育兒安心LINE照顧」等數位服務，持續建構平價、便利的托育網絡，減輕家庭育兒負擔。
社會局指出，台南近年持續擴大公共托育量能，目前全市公共托育機構已由8年前的1處增至19處，未來規劃布建49處，預計2031年全數完成，屆時可提供逾1500名2歲以下幼兒日間托育服務。
除了增加托育名額，台南也陸續推出多項育兒新措施，包括2022年首創日間定點臨時托育服務，2025年再增辦夜間定點臨托，目前全市已有23處服務據點，提供短時、彈性的托育服務，協助有臨時照顧需求的家庭。
社會局表示，2024年推動到宅育兒指導服務，培育近300名專業育兒指導員，累計服務逾2萬人次，提供新手父母親職支持；另全市已設置13處親子悠遊館及1處兒童館，提供親子遊戲、圖書借閱、育兒諮詢、托育媒合、二手玩具銀行等服務，8年來累計服務299萬1731人次。
市長黃偉哲表示，市府希望不只是提供育兒補助，更要成為家長照顧孩子的後盾，透過持續擴增公共托育量能及完善育兒服務，打造讓年輕家庭「敢生、願生、能養」的友善育兒環境。
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