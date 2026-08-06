打造育兒「神隊友」台南布建49處公托 可收1500名幼兒

第45屆行政院文化獎昨舉行頒獎典禮，行政院長卓榮泰親自頒贈文化獎章給予本屆得主—戲劇學者邱坤良和電影剪接大師廖慶松。另一位得主、「用腳寫世界」的生態文學家徐仁修，人在巴布亞紐幾內亞無法參與盛會，透過影片發表得獎感言。他表示，此刻正身處於地球最後的蠻荒雨林，「祝福大家像我一樣在八十歲的時候，仍然可以到世界最蠻荒的地方去做生態保育的工作」。

2026-08-06 04:15