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法鼓山9月13日頒關懷生命獎暨論壇 盼找回安定力量

中央社／ 台北6日電

法鼓山今天表示，「2026法鼓山關懷生命獎頒獎暨論壇活動」將於9月13日舉辦，論壇並邀請衛福部與「台灣超人」紀錄片導演曲全立與會，盼透過跨界對談找回那份安定的力量。

法鼓山人文社會基金會今天發布新聞稿表示，為了向社會大眾傳遞正確的生命價值觀，以及培養永不放棄、積極正向的人生觀，「關懷生命獎頒獎暨論壇」活動，將於9月13日在台北市中油大樓國光廳舉行。

法鼓山表示，2026關懷生命獎獲獎者，分別是「財團法人肝病防治學術基金會」獲團體「大願獎」；個人「慈悲獎」由拾荒慈善家趙文正獲獎；個人「智慧獎」得主是消防英雄余泰運。

論壇方面，法鼓山指出，今年主題為「超越，在變動中找到內在安定力」，論壇與談人包括法鼓山方丈和尚果暉法師、衛福部常務次長莊人祥與「台灣超人」紀錄片導演曲全立。透過跨界對談，凝聚出對生命最深切的關懷，為你我找回那份安定的力量。

安定力量 生命 超人

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