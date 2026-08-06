師培教學實踐研究加碼 每案最高補助32萬元

夏莉絲幼兒園爆虐童案，北市議員簡舒培今再踢爆，這家連鎖的托嬰中心，竟給孩子吃過期食品。簡說，當檢舉的老師給她看照片「連我都有點害怕」，這家托嬰中心給孩子吃的東西，冰箱竟然很多都過期，給孩子吃的菜發黑，直言「看得我拳頭都硬了」，要求社會局備詢完立刻去稽查。

2026-08-06 12:57