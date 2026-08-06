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師培教學實踐研究加碼 每案最高補助32萬元
教育部今天表示，將持續加碼教學實踐研究補助，每案最高補助金額由新台幣20萬元提升到32萬元，鼓勵第一線教師與大學合作，加速研究成果的擴散與應用。
教育部今天發布新聞稿指出，「領域教材教法教學實踐研究計畫」已邁入第3年，115年度共有71件申請案，通過補助30件，通過率達4成。教育部持續加碼第一類「教學實踐研究」，最高補助金額自20萬元提升到32萬元，第二類「學術論文獎勵」則最高獎勵5萬元，總獎補助經費達683萬元。
教育部表示，近年通過的申請案可見，生成式AI、社會情緒學習（SEL）等新興議題，已成為師培課程的核心亮點。例如台灣師範大學便研發「AI蘇格拉底助教」，引導師資生反覆思考與修正教案，讓AI成為促進專業反思的學習夥伴。
教育部強調，未來將持續透過雙軌機制深化師培大學與中小學、幼兒園教育現場的合作連結。預計10月16日到17日將在台北舉辦國際研討會，透過國際前瞻視野與現場教學經驗的激盪，打造能相互對話的社群。
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