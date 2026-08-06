作家王聰威用文字打造共享戀人 當科技與寂寞相遇

科技日新月異加上AI推波助瀾，未來有可能出現「戀人租用」服務，作家王聰威最新小說「共享戀人」探索這項可能，王聰威表示，他「想用一個特別的形式，接近寂寞這個命題」。

王聰威接受中央社專訪表示，幾乎所有作家都寫過「寂寞」，他也用了多部作品探索，但他不是愛情專家，現代人應該也有現代人的方式或能力，只是當前人們要對付的事實在太多，相對而言「只要有任何一點點『愛』，都要非常珍惜」。

王聰威的「共享戀人」早在2019年底便開始動筆，他為小說中的虛構網站擬定大量的規則、契約乃至身分認證流程，他甚至聯想到1994年作家張愛玲為了證實自己還在世、手中拿著報紙拍照自證的事，不過這部分設定的篇幅太長，「大概刪了幾千字」。

王聰威表示，故事結局在動筆之初便已確定，因為前兩部作品都不是快樂收場，常被讀者念叨；但他也不想讓角色落入「修成正果」式的圓滿收場，「我覺得自己的個性，好像沒辦法讓自己的小說變成一個很柔軟的故事」。

王聰威也提到，好友、學者范銘如過去總認為他的寫作太過謹小慎微，鼓勵他發揮想像力、展現更「瞎扯」的一面，「共享戀人」這個機制的發明，對他而言無疑是一次自我突破。

王聰威說，這本小說比較像在解決他自己的困惑，「我一直想搞清楚，為什麼我會常常覺得寂寞，這寂寞的實體是什麼？」不只是這一本，長久以來他寫了許多小說，都試圖描繪、捕捉、製造、規範這個「寂寞」，終於到了「共享戀人」這個機制，「似乎可以多少描繪出那個樣子」。

有趣的是，如果「共享戀人」果真出現在現實世界，王聰威表示他並不會想嘗試，「我知道這很矛盾，但現實裡，我是個幾乎不使用任何共享經濟的人」，純粹因為「我是個不太擅長使用科技工具的人罷了」。

不過如果要給共享戀人的租用者提供建議，王聰威表示，跟租用任何器物一樣，請愛惜共享戀人，遵守使用規則，也不要動手動腳的，否則共享戀人是可以呼叫警方來處理的，「總之，不要當奧客」。