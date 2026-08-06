樊曼儂、葉綠娜堅持12年 「鋼琴計畫」從教育發心

由新象藝術總監樊曼儂與鋼琴家葉綠娜攜手「鋼琴大師巡禮系列」的鋼琴計畫邁入12年，從教育出發，除了有系統介紹作曲家樂作之外，也讓新秀累積更多實戰經驗。

新象藝術從2014年起策劃「鋼琴大師巡禮系列」樂展，每2年一屆，每屆聚焦一位重要作曲家作品，至今舉辦8屆，今年以波蘭作曲家蕭邦（FrédéricChopin）為主題。葉綠娜表示，新象每屆必賠但仍持續堅持，「今年特別要感謝阿格麗希（MarthaArgerich）來台，可以讓樊老師的新象財報稍微平衡一下。」

葉綠娜告訴中央社記者，今年的特色就是蕭邦，「蕭邦的一生從波蘭始，然後流亡巴黎。蕭邦的鋼琴課只上到11歲，從11歲以後就是作曲課，他等於是跟自己學習，真正可以說蕭邦是個太有才華的天才。」葉綠娜說，近年有更多音樂學者對於蕭邦一生的新研究，「我們永遠認識不完蕭邦。」

樊曼儂告訴中央社記者，這次系列音樂會將呈現蕭邦作品全貌，可以說是結合藝術策展、人才培育與全民文化參與的文化行動，更希望可以「破圈」，讓更多人接觸音樂。樊曼儂說，感謝葉綠娜願意擔任藝術總監，感謝力晶文化基金會鼎力支持，「希望為了台灣的音樂環境，有更多人願意一起加入。」

葉綠娜表示，一直很希望各界除了花大錢欣賞國外大師的演出之外，也能花心力培養台灣自己的音樂家，讓青年世代有機會參與真正的音樂會，「其他國家參賽者在參加鋼琴大賽時的成熟穩重、隨機應變，不是天生，而是透過長期訓練與舞台實戰經驗積累而來，但台灣一直很吝於給機會。」

葉綠娜提到，古典音樂這個行業不同於其他職業，常常缺乏實務訓練，年輕人往往在毫無準備的情況下被推上舞台，對行業充滿幻想或誤解，「我們希望從小就讓他們接觸與認識專業音樂的全貌，為未來的發展打好基礎。」

這次音樂會除了鋼琴家之外，也邀約包括音樂系所學生、醫生、醫科學生、牙醫、律師等，葉綠娜表示，「看到各行各業有人特別熱愛音樂，也十分出色，我們沒有理由不開放舞台。」葉綠娜說，這次演奏家部分開放甄選，沒有年齡限制，「就是看他們的年紀、擅長，安排合適作品。」

新象藝術「跟著音符走過蕭邦的一生」系列音樂會將於8月12日起跑，連續4天在國家演奏廳舉行4場獨奏會，以及8月24日、25日2場鋼琴協奏的管弦樂型態在國家音樂廳演出。這6場音樂會參與的音樂家，年紀最小的是11歲、從北到南，共計46位，這也是歷屆「鋼琴計畫」參演音樂家人數最多的一屆。