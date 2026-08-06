徐仁修獲政院文化獎:80歲到世界最蠻荒之地 廖慶松:剪接是呼吸的藝術

第45屆行政院文化獎昨舉行頒獎典禮，行政院長卓榮泰親自頒贈文化獎章給予本屆得主—戲劇學者邱坤良和電影剪接大師廖慶松。另一位得主、「用腳寫世界」的生態文學家徐仁修，人在巴布亞紐幾內亞無法參與盛會，透過影片發表得獎感言。他表示，此刻正身處於地球最後的蠻荒雨林，「祝福大家像我一樣在八十歲的時候，仍然可以到世界最蠻荒的地方去做生態保育的工作」。

立法院正在緊鑼密鼓審查今年度政府總預算，傳出藍白陣營將刪凍文化部逾十億預算，文化人和藝文團體連署聲援。卓榮泰致詞時形容國會砍預算是「一把掐在文化界脖子上的刀」，並唸一段文化部長李遠寫的信，為文化界向國會請命:「近日文化部跟民間文化界的人士紛紛發言，希望維護藝文團體的發展環境。今年度文化部預算目前還在審理當中，文化部會積極與委員說明預算編列，希望最後有好的結果，由行政立法兩院、政府與民間共同來支持台灣文化環境持續的發展。」

但李遠致詞時，並未提及預算問題，反而用「幸福的同學會」形容頒獎典禮。「我感到非常幸福，今天好像在開同學會」。他表示，三位得獎者與他同屬戰後嬰兒潮世代的人，三位得獎者剛好落在拿到行政院文化獎的第一百位到一○二位得主，從他們就可以知道台灣文化的變化，從早年得獎者多為道德家或鴻儒，到今天的文化開創者、實踐者與教育家，「把文化理念教育給下一代，代代相傳到現在」。

邱坤良致詞時慶幸自己這一輩子，能將興趣和和工作結合、成為職業。他回溯自己的文化養分，來自外地人佔了大部分、因此充滿開放性的故鄉南方澳。他從小「沒甚麼零用錢但時間很多」，平常生活就是在戲院、廟宇和教堂晃蕩，有機會觀察到一九五○、六○年代台灣社會經濟的變遷，從中看到台灣戲劇從戒嚴時代到影視時代演進的脈絡。到現在七十多歲，他仍樂於學術研究與創作。

廖慶松致詞時感謝在電影新浪潮時期，跟許多懷抱夢想的導演並肩作戰，「那是台灣電影最熱情最勇敢的時代，我們在光影裡尋找台灣的聲音，也在剪接台上重新定義電影的語言」。他特別感謝導演侯孝賢，認為兩人的合作「不僅形塑我的剪接美學、更讓我懂得甚麼是用生命看待電影、看待人世間的溫柔與沉靜」。如今他想告訴年輕人，「剪接不只是技術、而是一門關於時間、節奏與情感的呼吸藝術」，每一格膠捲或數位片段，都是創作者的心血。而當他走進教室，看見年輕一代眼裡對著光影的光芒，「我就知道台灣電影的生命力一直在延續」。

文化部昨天舉辦第45屆行政院文化獎頒獎典禮，由行政院長卓榮泰（左）頒授文化獎章、證書，贈予獲此殊榮的廖慶松（右）等三位得獎人，表彰他們在藝術研究、電影剪接及報導文學領域的特殊貢獻。記者許正宏／攝影

文化部昨天舉辦第45屆行政院文化獎頒獎典禮，由行政院長卓榮泰（左）頒授文化獎章、證書，贈予獲此殊榮的邱坤良（右）等三位得獎人，表彰他們在藝術研究、電影剪接及報導文學領域的特殊貢獻。記者許正宏／攝影

文化部昨天舉辦第45屆行政院文化獎頒獎典禮，由行政院長卓榮泰（中）頒授文化獎章、證書，贈予獲此殊榮的邱坤良（左二）、廖慶松（右一）、徐仁修「代領人荒野基金會執行長段世同」（左一）三位得獎人，並與文化部長李遠（右二）一同合影。記者許正宏／攝影