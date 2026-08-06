邱坤良、廖慶松、徐仁修 獲行政院文化獎

第四十五屆行政院文化獎昨舉行頒獎典禮，行政院長卓榮泰親自頒贈文化獎章給予本屆得主—戲劇學者邱坤良和電影剪接大師廖慶松。另一位得主、「用腳寫世界」的生態文學家徐仁修，人在巴布亞紐幾內亞無法參與盛會，透過影片發表得獎感言。

傳出藍白陣營將刪凍文化部逾十億預算，卓榮泰致詞時形容國會砍預算是「一把掐在文化界脖子上的刀」，並念一段文化部長李遠寫的小抄，為文化界向國會請命。

但李遠致詞時，並未提及預算問題，反而用「幸福的同學會」形容頒獎典禮。「我感到非常幸福，今天好像在開同學會」。他表示，三位得獎者與他同屬戰後嬰兒潮世代的人，從他們就可以知道台灣文化的變化，早年得獎者多為道德家或鴻儒，到今天的文化開創者、實踐者與教育家，把文化理念教育給下一代，代代相傳到現在。

邱坤良致詞時慶幸自己這一輩子，能將興趣和和工作結合、成為職業。

邱坤良回溯自己的文化養分，來自外地人占了大部分、充滿開放性的故鄉南方澳。他從小沒甚麼零用錢但時間很多，常在戲院、廟宇和教堂晃蕩，有機會觀察到一九五○、六○年代台灣社會經濟的變遷，從中看到台灣戲劇從戒嚴時代到影視時代演進的脈絡。到現在七十多歲，他仍樂於學術研究與創作。

廖慶松感謝在電影新浪潮時期，跟許多懷抱夢想的導演並肩作戰，他特別感謝導演侯孝賢，兩人的合作「不僅形塑我的剪接美學、更讓我懂得甚麼是用生命看待電影、看待人世間的溫柔與沉靜」。他想告訴年輕人，「剪接不只是技術、而是一門關於時間、節奏與情感的呼吸藝術」，每一格膠捲或數位片段，都是創作者的心血。

徐仁修表示，此刻正身處於地球最後的蠻荒雨林，「祝福大家像我一樣在八十歲的時候，仍然可以到世界最蠻荒的地方去做生態保育的工作」。