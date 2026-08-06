國立大學校長另覓職 教部允檢討

清大校長高為元於今年五月一日續任三天後，即赴美國參加夏威夷大學馬諾阿分校校長決選，引發誠信質疑。昨日立法院教育文化委員會審議大學法，立委形容，此舉形同「已經下聘，卻還跑去相親」，要求教育部修正國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法，如落實申報揭露、簽署誠信承諾，於兩個月內改進。

立委吳思瑤說，高為元第二任期剛開始就到美國參選，是嚴重的誠信問題。「能理解高為元是被邀請的。」但其已連任、上任，還接受另一大學的面試，如同「已經下聘，卻還跑去相親」。清大稱是校長決定，教育部也說無違法，但社會終究難以接受。

吳思瑤建議，制度應該精進，接受續任的校長勢必要接受管理，如需於一定時間內揭露是否對外求職、簽署誠信承諾書，教育部可從現行的運作辦法中修改，是否另外訂立禁止事項則授權教育部思考；又是否連帶修正大學法第九條則可再討論，希望教育部用兩個月時間調整。

立委范雲也說，絕對鼓勵國內大專校院增加誘因爭取國際人才，但也很難想像，國際級的人才徵選資訊卻未充分揭露。高未在美國求職成功，若其成功了，原來對清大的承諾該如何是好；清大也已經變成高的次要選擇，師生感受勢必不佳，都是原先制度未思考周全。

教育部長鄭英耀則表示，現行的大學校長，確實就是教授薪資加上主管加給，「一點點的薪水而已。」教育部已爭取到六十億特別預算，將用於大專校院國際留才攬才，提升國際競爭力、權利義務兩方面將與時俱進。

鄭英耀說，過去國內多著重針對初任校長需落實利害關係人迴避、如實揭露等程序，但對於連任時的資訊揭露、何時揭露規範相對較少，如何讓連任時資訊更透明，教育部會從誠信與校務承諾上著手規畫。