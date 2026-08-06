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都更男女 陪你解悶

聯合報／ 本報訊
金星文創推出全新舞台劇「都更男女」劇中演員樊光耀、王意萱。圖／金星文創提供
金星文創推出全新舞台劇「都更男女」劇中演員樊光耀、王意萱。圖／金星文創提供

王偉忠監製的全新解悶舞台劇「都更男女」將於八月廿二日至廿三日在高雄場衛武營歌劇院演出，探討「房子舊了可以都市更新，人的關係舊了，怎麼更新？」

其中樊光耀飾演的老父親天天盼著讓遠在美國的兒子繼承他名下充滿回憶的老房子，拒絕房屋重建，王意萱飾演他相依為命的女兒，期待改建新房子，讓老爸不必爬樓梯，卻被爸爸當作覬覦新房子想爭產！父女關係陷入困境。

老社區另外兩家住戶也有自己的問題，由爆花、壯壯飾演的年輕夫妻長期溝通不良，老公是個脫口秀演員，在台上風光，台下卻讓太太承擔家計與家務；另一家范瑞君、岑永康飾演的熟齡同居情侶，本來感情很好，因為男方的兒子深怕家產落入外人手中，反對兩人結婚，又擔心退休金不夠生活，卅七度高溫卻連冷氣都不敢開，相處壓力倍增。

監製王偉忠表示，研究發現，人生健康快樂的關鍵不是名利，而是「良好的關係」，邀請大家進劇場，看看「都更男女」怎麼更新關係，購票請洽udn售票網。

都更 衛武營 王偉忠

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由王偉忠監製的全新解悶舞台劇「都更男女」將於八月廿二日至廿三日在高雄場衛武營歌劇院演出，探討「房子舊了可以都市更新，人的關係舊了，怎麼更新？」

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