高師大附中新卸任校長交接 覺珮瑜將傳承附中優質傳統

國立高雄師範大學附屬高級中學今天舉行新卸任校長交接布達典禮，由高雄師範大學校長王政彥擔任監交人，卸任校長歐志昌將印信交接給新任校長覺珮瑜，象徵校務正式傳承。覺珮瑜正式接任高師大附中第13任校長，具備豐富的教育行政與學務經歷的她擁有好人緣，今天的交接典禮就有上百位粉絲家長遠道而來前來參加盛會，場面十分熱鬧，覺珮瑜也表示她將秉持「傳承、創新、共好」的辦學理念，陪伴學生適性發展，持續擦亮高師大附中的優質品牌。

高師大附中新任校長覺珮瑜長期服務於高雄市立鳳新高中，歷任學務主任等行政職務，累積豐富的校園行政與學生事務經驗，她在鳳新高中與熱血教師們發起的高三升學諮詢預約計畫，於繁星推薦、申請入學、科大申請期間，開放學生預約諮詢升學疑難雜症，不但解決許多家長棘手的升學問題，也幫助許多學生找到人生方向，也因此累積許多忠心的粉絲家長。今年她順利通過校長遴選，接掌高師大附中校務。交接典禮除由王政彥監交外，教育部主任秘書林伯樵、高雄市立圖書館館長、前高師大附中校長李金鴦等人也出席觀禮，見證新舊任校長完成印信交接。

覺珮瑜表示，李金鴦是她就讀高師大時的老師，沒想到多年後，兩人竟先後擔任高師大附中校長，這段師生情誼也成為她教育生涯的重要緣分。覺珮瑜表示未來將與教師、行政團隊及家長攜手合作，打造友善且多元的學習環境，陪伴學生適性揚才、探索興趣與發揮潛能，並在歷任校長奠定的良好基礎上持續精進，結合傳承與創新，深化學校特色，提升辦學品質，讓高師大附中持續成為培育優秀人才的重要搖籃，擦亮高師大附中的優質品牌。

國立高雄師範大學附屬高級中學今天舉行新卸任校長交接布達典禮，場面熱烈溫馨。記者劉學聖／攝影

高師大附中新任校長覺珮瑜致力於延續並擦亮高師大附中的優質品牌，帶領學校持續發展。記者劉學聖／攝影

國立高雄師範大學附屬高級中學今天舉行新卸任校長交接布達典禮，場面熱烈溫馨。記者劉學聖／攝影