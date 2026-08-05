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高師大附中新卸任校長交接 覺珮瑜將傳承附中優質傳統
國立高雄師範大學附屬高級中學今天舉行新卸任校長交接布達典禮，由高雄師範大學校長王政彥擔任監交人，卸任校長歐志昌將印信交接給新任校長覺珮瑜，象徵校務正式傳承。覺珮瑜正式接任高師大附中第13任校長，具備豐富的教育行政與學務經歷的她擁有好人緣，今天的交接典禮就有上百位粉絲家長遠道而來前來參加盛會，場面十分熱鬧，覺珮瑜也表示她將秉持「傳承、創新、共好」的辦學理念，陪伴學生適性發展，持續擦亮高師大附中的優質品牌。
高師大附中新任校長覺珮瑜長期服務於高雄市立鳳新高中，歷任學務主任等行政職務，累積豐富的校園行政與學生事務經驗，她在鳳新高中與熱血教師們發起的高三升學諮詢預約計畫，於繁星推薦、申請入學、科大申請期間，開放學生預約諮詢升學疑難雜症，不但解決許多家長棘手的升學問題，也幫助許多學生找到人生方向，也因此累積許多忠心的粉絲家長。今年她順利通過校長遴選，接掌高師大附中校務。交接典禮除由王政彥監交外，教育部主任秘書林伯樵、高雄市立圖書館館長、前高師大附中校長李金鴦等人也出席觀禮，見證新舊任校長完成印信交接。
覺珮瑜表示，李金鴦是她就讀高師大時的老師，沒想到多年後，兩人竟先後擔任高師大附中校長，這段師生情誼也成為她教育生涯的重要緣分。覺珮瑜表示未來將與教師、行政團隊及家長攜手合作，打造友善且多元的學習環境，陪伴學生適性揚才、探索興趣與發揮潛能，並在歷任校長奠定的良好基礎上持續精進，結合傳承與創新，深化學校特色，提升辦學品質，讓高師大附中持續成為培育優秀人才的重要搖籃，擦亮高師大附中的優質品牌。
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