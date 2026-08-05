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行政院文化獎頒獎 邱坤良、廖慶松、徐仁修獲頒文化獎章
文化部今天在北市中山堂舉辦第45屆行政院文化獎頒獎典禮，由行政院長卓榮泰頒授文化獎章、證書及獎金100萬元，贈予獲此殊榮的邱坤良、廖慶松、徐仁修三位得獎人，表彰他們在藝術研究、電影剪接及報導文學領域的特殊貢獻。
行政院長卓榮泰致詞時特別將文化部長李遠寫給他的信拿出來，唸道「近日文化部跟民間文化界的人士紛紛發言，希望維護藝文團體的發展環境。今年度文化部預算目前還在審理當中，文化部會積極與委員說明預算編列，希望最後有好的結果，由行政、立法兩院、政府與民間共同來支持台灣文化環境持續的發展。」
卓榮泰說：「我們共同為李遠部長、為文化部加油，也希望立法院的委員們能看到一位我們尊重的文化部長，在這個時候如此身段之低，如此的拜託，如此的期待。」
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