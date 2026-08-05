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陳建仁會晤李安妮、陳儀深 探討中研院「李登輝記憶工程」合作可能性

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
中研院院長陳建仁會晤李登輝基金會董事長李安妮。圖／中研院提供
中研院院長陳建仁會晤李登輝基金會董事長李安妮。圖／中研院提供

中研院院長陳建仁今日會晤李登輝基金會董事長李安妮、總統府資政蕭新煌、國史館館長陳儀深，就人工智慧主權與應用、台灣文史資料保存及民主記憶傳承等議題交換意見，並針對「李登輝記憶工程」探討未來合作可能性。

陳建仁表示，人工智慧已為歷史研究、文史資料整理與文化傳承提供新的研究工具與應用可能，期盼在可信史料與嚴謹考證的基礎上，有更多研究投入推動台灣民主史料保存與數位轉譯，讓珍貴的歷史記憶得以持續傳承。而前總統李登輝是台灣民主發展的重要推手，在台灣民主化歷程中扮演關鍵角色，其思想、施政歷程及相關史料具有重要研究價值，期待未來持續結合中研院相關研究能量，投入史料保存與研究工作。

李安妮指出，「李登輝記憶工程」的構想延續目前於國立台灣圖書館展出的李登輝數位特展成果，期盼結合中研院在人文社會科學、語言學、認知科學及資訊科技等領域的研究專長，推動李登輝時代的口述歷史與第一手史料蒐整、數位資料庫建置及人物網絡圖譜重建。透過數位科技轉譯，將李前總統的思想脈絡、決策歷程，轉化為年輕世代可查證、互動、作為公民教育的歷史資源。

與會代表亦就AI應用於歷史人物數位重建所涉及的治理議題交換意見，包括以完整、可信的史料為基礎，尊重當事人及家屬，清楚揭露AI生成內容，並審慎界定應用範圍等。雙方認為，相關工作應結合史學考證、資料數位化、技術研發及倫理治理，建立兼顧學術嚴謹、科技創新與社會信任的研究框架。

李登輝 陳儀深 陳建仁

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