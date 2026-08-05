短短3個月再傳教師憾事 工會籲檢討制度漏洞、建完善支持機制

花蓮縣玉里鎮某國中蔡姓教師昨（5）日於校內輕生，據悉其因身心狀況已近一年未從事教學，原規畫新學期復職，並曾安排調任他校，但因人事異動未能成行。全國代理暨代課教師產業工會對此表達哀悼與抗議，表示距今年5月25日高雄市教師校內墜樓案，間隔短短三個月，台灣再度發生基層教師於校內輕生的慘劇，凸顯教育現場壓力與支持機制不足問題，呼籲教育部及地方政府正視制度漏洞。

工會表示，事件發生後，花蓮縣教育處在事實尚未釐清前，即向媒體透露逝者精神狀況、婚姻狀態及居住型態等高度敏感個人資訊，不僅違反對逝者的基本尊重，也讓家屬承受二次傷害，並對教育工作者造成污名化與負面影響。

工會說，面對基層教職工作困境，地方主管機關應檢討制度、改善工作環境，並建立完善的復職及心理支持機制。然而，花蓮縣教育處卻以「情緒問題」、「個人身心與家庭因素」等說法歸因，將責任歸於逝者，規避基層教師調任與復職過程中的行政壓力與支持系統失能責任。

工會表示，悲劇既已發生，應避免讓逝者、同仁及家屬承受二次傷害，並要求花蓮縣政府及教育處提出說明。包括釐清不當個資與敏感資訊外洩來源，追究相關人員責任；停止對逝者進行負面定調、污名化或切割式說法；同時啟動完整職場與復職歷程調查，檢討體制性的支持失能問題。

「這是基層教師以生命對台灣教育環境拋出的最嚴厲警訊」，工會指出，近年全台教師輕生事件急遽攀升，從今年5月高雄案件到8月花蓮案件，一年內已有多起教師於校內發生憾事，呼籲教育部及地方政府不應再將悲劇歸咎於個人因素，而應正視制度漏洞，建立完善的教師復職、心理支持機制。

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