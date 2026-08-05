快訊

外資狂掃903億！三大法人聯手買超1004億 台股飆逾1250點直逼4.5萬大關

最想談又動武最多 專家：川普是最不了解伊朗領導人的美國總統

女兒成詐團洗錢人頭戶 北市信義分局長：一時不察學到教訓

聽新聞
0:00 / 0:00

生成式AI快速普及 教育部補助活動宣導識別

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

隨著生成式AI快速普及、社群平台使用日益頻繁，以及各式新型態網路詐騙手法不斷翻新，教育部補助台北市電腦商業同業公會於暑假期間辦理「夏日網安總動員」系列活動，透過寓教於樂的互動體驗，引導民眾建立安全、負責且具判斷力的網路使用觀念。

此次活動以「APP紅燈在哪裡」、「界線守門員」、「AI神助攻」、「生成AI詐騙破綻偵探」及「網購詐騙避雷王」等多元互動關卡為核心，內容涵蓋高風險APP辨識、數位性別暴力防治、生成式AI應用與詐騙識別、網路購物安全及個人資料保護等重要議題。

各關卡皆結合真實生活情境與遊戲設計，讓民眾在闖關過程中學習辨識網路風險、培養資訊判讀能力，並將正確觀念落實於日常生活。活動現場完成指定闖關任務者，即可獲得限量活動宣導紀念品，邀請民眾一起在遊戲中學習，在體驗中建立網路安全觀念，共同打造更安心的數位生活環境。

教育部表示，數位素養是現代公民必備的核心能力，不僅包括正確使用科技工具的技巧，更包含資訊判讀、網路倫理與自我管理等面向。

建議民眾若發現自己或家人出現上網時間不斷延長、無法上網時產生焦躁不安等現象，應及早採取自我調整措施，例如使用時間控管工具、開啟家長監護功能、安排戶外活動或人際互動等，減少長時間沉迷社群或娛樂平台的情況。

教育部將持續與民間單位合作，透過多元推廣與實務活動，促進全民數位素養的提升，讓全民都能在數位時代中安心上網、聰明用網，共同打造安全、健康的網路環境。

補助 教育部 活動

延伸閱讀

夏日網安親子總動員 著重AI詐騙識別與個資保護

凝聚AI教育共識 校長會議培育未來人才

AI不只會聊天！金門高中生秀創意 海釣、秘境變智慧服務勇奪雙獎

新北校長帶頭學 善用「AI秘書」助行政效率、教學創新

相關新聞

伊東豊雄+張瑪龍、陳玉霖設計！國家兒童未來館工程招標 預算95.4億

為了打造一座承載兒童夢想、激發創意與探索未來的場域，行政院核定新北市板橋車站旁「新板特區第3種特定專用區」，興建台灣首座以兒童為主體的國家兒童未來館。文化部今日宣布建築工程招標今日正式上網公告，即將進入下一個重要里程碑。

清大校長赴美覓職立委批「已下聘還去相親」教育部承諾檢討遴選機制

國立清華大學校長高為元續任三天後，赴美國參加夏威夷大學馬諾阿分校的校長決選，引發誠信質疑和抨擊。立法院今天舉行教育文化委員會審議大學法，立委指出，此舉如同「已經下聘，卻還跑去相親」，要求教育部從國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法中修正，如落實申報揭露、簽署誠信承諾。

求解「人類如何學習」14年…AI大師吳恩達再創業 能超越馬斯克、奧特曼辦校？

市面上的AI工具已經能輕鬆搞定摘要、解題與讀書計畫，甚至連科技巨頭都把學習診斷與進度追蹤串成一條龍服務，AI大師吳恩達（Andrew Ng）為何還要攜手Coursera成立LearnVector？這家起步即坐擁3億美元估值的新創，究竟看見了什麼別人沒注意到的商機？

立院排審大學法 教育部：校務會議學生比率8分之1較有共識

立法院今天召開教育文化委員會，審議大學法部分條文修正草案。學生團體歷來訴求，應修法放寬學生校務會議席次佔比，期望從現行1/10放寬至1/5；再者，校務會議中應保障未兼行政職教師擁有一定席次。教育部則回應，目前學生占比以1/8較有共識，而何謂未兼行政職的教師，還需清楚定義。

陳建仁會晤李安妮、陳儀深 探討中研院「李登輝記憶工程」合作可能性

中研院院長陳建仁今日會晤李登輝基金會董事長李安妮、總統府資政蕭新煌、國史館館長陳儀深，就人工智慧主權與應用、台灣文史資料保存及民主記憶傳承等議題交換意見，並針對「李登輝記憶工程」探討未來合作可能性。

短短3個月再傳教師憾事 工會籲檢討制度漏洞、建完善支持機制

花蓮縣玉里鎮某國中蔡姓教師昨（5）日於校內輕生，據悉其因身心狀況已近一年未從事教學，原規畫新學期復職，並曾安排調任他校，但因人事異動未能成行。全國代理暨代課教師產業工會對此表達哀悼與抗議，表示距今年5月25日高雄市教師校內墜樓案，間隔短短三個月，台灣再度發生基層教師於校內輕生的慘劇，凸顯教育現場壓力與支持機制不足問題，呼籲教育部及地方政府正視制度漏洞。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。