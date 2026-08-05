生成式AI快速普及 教育部補助活動宣導識別

隨著生成式AI快速普及、社群平台使用日益頻繁，以及各式新型態網路詐騙手法不斷翻新，教育部補助台北市電腦商業同業公會於暑假期間辦理「夏日網安總動員」系列活動，透過寓教於樂的互動體驗，引導民眾建立安全、負責且具判斷力的網路使用觀念。

此次活動以「APP紅燈在哪裡」、「界線守門員」、「AI神助攻」、「生成AI詐騙破綻偵探」及「網購詐騙避雷王」等多元互動關卡為核心，內容涵蓋高風險APP辨識、數位性別暴力防治、生成式AI應用與詐騙識別、網路購物安全及個人資料保護等重要議題。

各關卡皆結合真實生活情境與遊戲設計，讓民眾在闖關過程中學習辨識網路風險、培養資訊判讀能力，並將正確觀念落實於日常生活。活動現場完成指定闖關任務者，即可獲得限量活動宣導紀念品，邀請民眾一起在遊戲中學習，在體驗中建立網路安全觀念，共同打造更安心的數位生活環境。

教育部表示，數位素養是現代公民必備的核心能力，不僅包括正確使用科技工具的技巧，更包含資訊判讀、網路倫理與自我管理等面向。

建議民眾若發現自己或家人出現上網時間不斷延長、無法上網時產生焦躁不安等現象，應及早採取自我調整措施，例如使用時間控管工具、開啟家長監護功能、安排戶外活動或人際互動等，減少長時間沉迷社群或娛樂平台的情況。

教育部將持續與民間單位合作，透過多元推廣與實務活動，促進全民數位素養的提升，讓全民都能在數位時代中安心上網、聰明用網，共同打造安全、健康的網路環境。