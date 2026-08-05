伊東豊雄+張瑪龍、陳玉霖設計 預算95.4億 國家兒童未來館工程招標

為了打造一座承載兒童夢想、激發創意與探索未來的場域，行政院核定新北市板橋車站旁「新板特區第3種特定專用區」，興建台灣首座以兒童為主體的國家兒童未來館。文化部今日宣布建築工程招標今日正式上網公告，即將進入下一個重要里程碑。

文化部長李遠表示，國家兒童未來館是近年來在新北市，甚至全台灣最重大的設施及建設之一，更標示了政府長期以來對兒童、對青少年、對文化的重視，也宣示政府全力投資未來的決心。廣邀具備相關工程實績與專業能力的優質團隊踴躍投標，共同實現這個充滿夢想的兒童之城。

文化部表示，鄰近台鐵、高鐵、捷運、客運站等重要交通節點的國家兒童未來館建築基地約3.3公頃。為讓這個新北市核心區域的文化建設，真正符合兒童需求，並作為城市及台灣新地標，台灣張瑪龍、陳玉霖建築團隊與日本建築師伊東豊雄，經過長時間的跨國合作，伊東豊雄更多次來到台灣，終於如期完成這座建築面積達2.8萬坪，融合自然、生態、藝術、科技與遊戲等多元元素的國家兒童未來館基本設計、細部設計、都市設計審議等各項程序。

文化部指出，國家兒童未來館建築工程預算共新幣95.4億元，由內政部國土管理署專業代辦，於今年5月完成標案公開閱覽及說明會，蒐集各界意見後納入檢討。今（5）日正式於政府電子採購網公告招標，截止投標時間為9月22日上午9時，採最有利標決標方式辦理。

文化部表示，國家兒童未來館新建工程完成招決標程序後，將正式邁入實體建設的重要里程碑，同時間「常設體驗展示規劃設計」專業服務也正進行公告招標中。文化部期待邀請台灣優異的軟硬體團隊共同加入，一起將藍圖化為實景，攜手打造屬於孩子、屬於家庭、屬於台灣，也屬於未來世代的重要文化地標。

●「國家兒童未來館新建工程」招標資訊：https://web.pcc.gov.tw/tps/QueryTender/query/searchTenderDetail?pkPmsMain=NzEyOTIzNjE=

●「國家兒童未來館常設體驗展示規劃設計」專業服務案公開招標資訊：

https://web.pcc.gov.tw/tps/QueryTender/query/searchTenderDetail?pkPmsMain=NzExNjk3NTU=

承載兒童夢想、激發創意與探索未來的國家兒童未來館立面圖。圖／文化部提供