清大校長赴美覓職立委批「已下聘還去相親」教育部承諾檢討遴選機制

國立清華大學校長高為元續任三天後，赴美國參加夏威夷大學馬諾阿分校的校長決選，引發誠信質疑和抨擊。立法院今天舉行教育文化委員會審議大學法，立委指出，此舉如同「已經下聘，卻還跑去相親」，要求教育部從國立大學校長遴選委員會組織及運作辦法中修正，如落實申報揭露、簽署誠信承諾。

立委吳思瑤今天表示，高教人才確實全世界流動，全世界也都在搶好人才，台灣自己也要優化國內的校長待遇，做出競爭力，才可以留住人才也跟世界競爭優秀學人。

但吳思瑤也說，大學校長也承擔行政、校務經營責任，高為元第二任期才剛開始就跑到美國參選，已是嚴重的誠信問題。「我能理解高為元是被邀請的。」但其已連任、上任，還接受另一間大學的面試，如同「已經下聘，卻還跑去相親」。清大稱是校長的決定，教育部也說此舉無違法，但社會終究難以接受。

對此，吳思瑤建議制度應該精進，已接受續任的校長勢必要接受管理，如需於一定時間內揭露是否對外求職、簽署誠信承諾書，教育部可從現行的運作辦法中修改，是否要訂立禁止事項則授權教育部思考；又是否還要連帶修正大學法第九條則可再討論。希望教育部用兩個月時間調整，好好研議。

立委范雲也說，絕對鼓勵國內大專校院增加誘因爭取國際人才，但也很難想像，明明是國際級的人才徵選資訊卻未充分揭露。今天高並未在美求職成功，若其成功了，原來對清大的承諾該如何是好；清大也已經變成高的次要選擇，師生感受勢必不佳，都是原先制度並未思考周全。

教育部長鄭英耀則表示，現行的大學校長，確實就是教授薪資加上主管加給，「一點點的薪水而已。」教育部爭取到60億特別預算，將用於大專校院國際留才攬才，教育部會從提升高教國際競爭力、權利義務兩方面與時俱進。

鄭英耀說，大學於延攬校長人選過程中會組成search committee，於國際間尋找合適的人才，過去國內多著重針對初任校長須落實利害關係人迴避、如實揭露等程序，但對於連任時的資訊揭露、何時揭露相對規範較少，如何讓連任時資訊更透明，教育部會從誠信與校務承諾上著手規劃。

高教司長廖高賢表示，教育部會檢視如何檢討現行校長遴選、續任機制，尤其揭露相關資訊讓師生知悉，遴選也會更有意義。教育部會同步思考。