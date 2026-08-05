夏日網安親子總動員 著重AI詐騙識別與個資保護

教育部補助台北市電腦商業同業公會舉辦「夏日網安總動員」系列活動，今年特別著重AI（人工智慧）詐騙識別、個人資料保護等議題，在實體活動中教導親子提升數位素養。

教育部今天發布新聞稿指出，「夏日網安總動員」8月15日在鹿港老街公會堂、9月5日在國立科學工藝博物館舉辦實體活動，透過寓教於樂的互動體驗，引導民眾建立安全、負責且具判斷力的網路使用觀念。

生成式AI的發展，已徹底改變人們的生活，年輕學子更是暴露在各種新興的數位風險中。政府籌設的iWIN網路內容防護機構近期便指出，社群出現許多網紅教導「免費領遊戲點數」，其實是不法集團運用AI生成影片，意圖收集個人資料，甚至引導孩子刷父母的信用卡。

也有詐騙集團運用AI語音複製技術，只要約10秒左右的聲音樣本，就能生成幾乎一樣的聲音，讓受害者誤以為正和熟人通話，進而詐騙金錢。

「夏日網安總動員」透過多元互動關卡，結合真實生活情境，讓民眾在闖關過程中，學習高風險APP辨識、數位性別暴力防治、生成式AI應用與詐騙識別、網路購物安全及個人資料保護等重要議題。

教育部表示，數位素養是現代公民必備的核心能力，不僅包括正確使用科技工具的技巧，更包含資訊判讀、網路倫理與自我管理等面向。

教育部提醒，暑假期間民眾若發現自己或家人出現上網時間不斷延長、無法上網時產生焦躁不安等現象，應及早採取自我調整措施，例如使用時間控管工具、開啟家長監護功能、安排戶外活動或人際互動等，減少長時間沉迷社群或娛樂平台的情況。相關資訊可參考教育部網站。