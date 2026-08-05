立院排審大學法 教育部：校務會議學生比率8分之1較有共識

立法院今天召開教育文化委員會，審議大學法部分條文修正草案。學生團體歷來訴求，應修法放寬學生校務會議席次佔比，期望從現行1/10放寬至1/5；再者，校務會議中應保障未兼行政職教師擁有一定席次。教育部則回應，目前學生占比以1/8較有共識，而何謂未兼行政職的教師，還需清楚定義。

國民黨籍立委葛如鈞表示，大專校院校務會議設有教師代表，但歷年來均有行政主管混充教師代表的現象，讓校務會議變成行政體系的延伸，如同球員兼裁判，如此一來，無人可以監督行政，也沒有人能反映教師的真實處境。對此，建議應重新檢討校務會議教師代表組成，教師代表應一定比例納入「未兼行政職」的教師。

葛如鈞也說，也應重新檢討教師評鑑制度，過去評鑑制度是要協助教師專業發展，但評鑑已走向僵化、量化，甚至變成以行政控制教師。導致有資源的教師更容易經評鑑後升等，熟悉制度的教師扶搖直上，致力教學、產學合作的教師卻遇到重重關卡，應藉由修正大學法完善檢討教師評鑑，不再壓縮教師多元發展空間。

民眾黨籍立委蔡春綢則談到，目前學生於校務會議代表席次僅占1/10，沒有足夠代表性，民眾黨的版本爭取調整下限，且爭取大專校院各組織規程、小組均納入學生代表。

國民黨籍立委葉元之則指出，希望教育部先了解，「學生參與校務會議的踴躍程度到底高不高？」如果學生意願高，但制度不給予機會，才有改變的需求。

教育部長鄭英耀則說，不僅研究升等，教育部已經開放教學、產學升等模式，辦法已經訂定，只是大學仍傾向使用研究升等。對此，教育部也在思考，制度推動時能否能更為海納百川。

鄭英耀也說，校務會議學生代表從現行的1/10提升至1/8，是目前各界認為相對穩定的席次占比。在於必須考慮各校規模、學生數不一，且校務會議開會時間也可能影響學生課業。另外，校務會議內「未兼任行政職」教師比例一項，學校多主張如院長、系主任等，參與校務會議時並非使用系所主管職，如此是否算入「兼任行政職」也值得思考。

高教司長廖高賢說明，目前攸關大學法各項議題中，大學整併一項，無論是「由上而下」由教育部發動，或「由下而上」學校間商討後整併，學生團體與大專校院間較有共識，均認為校際整併都應經過兩校校務會議討論。

至於學生校務會議代表占比一項，廖高賢也指出，學生團體都希望終極目標將學生代表占比提升至1/5，但目前較有共識的占比為1/8，且需漸進式提高。教育部建議保留彈性，開放學校根據章則訂立合宜的人數；學校也應積極跟學生溝通，界定何種會議適合學生參與。校務會議提升未兼行政職教師佔比，教育部贊成，但何謂未兼行政職，還需定義清楚。