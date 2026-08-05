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中研院會晤德國在台協會 深化台德科研合作

中央社／ 台北5日電

中研院表示，中研院長陳建仁昨天會晤德國在台協會處長狄嘉信等人，雙方期待持續透過高層互訪、國際論壇及學術演講等，促進台德交流，持續就共同關注議題深化對話與合作。

中研院今天指出，陳建仁昨天會晤狄嘉信（KarstenTietz）及德國在台協會科技組組長金力安（JulianGoldmann）。

陳建仁於會中指出，他2025年5月出席教宗良十四世就職典禮期間，曾與德國總理弗里德里希．梅爾茨（Friedrich Merz）交流，隨著台灣企業赴德投資及雙方產業合作持續深化，台德可望建立互惠互利的夥伴關係。

狄嘉信表示，目前台德已在半導體、新型燃料電池、氫能及人工智慧等領域建立良好合作基礎，雙方在多項新興科研議題具有高度互補性，期盼未來攜手開拓更多前瞻研究合作，進一步深化雙方學術交流。

陳建仁也認為，未來雙方除持續深化半導體、人工智慧等科技領域合作，也可結合中研院在人文社會科學領域的研究優勢，拓展跨領域合作。

中研院表示，中研院法律學研究所代理所長李建良也於會中分享與德國馬克斯．普朗克學會（MaxPlanck Society）旗下研究機構長期合作的經驗，9月也將選送所內優秀博士生赴該學會的社會政策暨社會法研究所進行為期3個月的短期進修，作為深化雙方學生交流的重要起點，未來可進一步規劃更具體的合作方案。

中研院指出，中研院出席此會談者包括陳建仁、中研院副院長彭信坤、李建良與中研院國際事務處處長孟子青，台德雙方就台德科研合作、青年人才培育、前瞻科技發展及人文社會研究等議題深入交換意見，探討未來拓展新興研究領域合作的具體方向。

中研院 德國在台協會 德國

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