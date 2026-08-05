新北校長帶頭學 善用「AI秘書」助行政效率、教學創新

AI不只走進課堂，也成為校長推動校務創新的重要助力。新北市教育局支持校長自主成立「校長智慧領導社群」，暑期推出「AI賦能與智慧治校系列」研習，首場線上課程吸引全市逾百名校長共學，第二場實體工作坊則聚焦AI行政減量、校務治理及課程設計，40所學校校長在3小時內共同完成「AI領航：40校AI＋願景與課程發展共創藍圖」，將AI工具轉化為可落實於校園的具體行動。

新北教育局長張明文說，校長是學校教育創新的領航者，面對生成式AI快速發展，不僅要掌握科技趨勢，更要思考如何將工具轉化為提升行政效率、支持教師教學與促進學生學習的力量。教育局持續支持校長透過專業社群自主共學，從日常公務行政減量，到校務發展及課程藍圖規劃，逐步建立兼具科技素養、人本關懷與教育判斷的智慧領導力。

此次工作坊強調「即學即用、共創落地」，校長實際操作生成式AI工具，從公文與會議資料整理、校務資訊分析，到學校願景發展及特色課程設計，將抽象的科技概念轉化為各校可執行的「AI應用指南」與課程藍圖。內容涵蓋AI輔助校務決策、融入各領域教學及引導學生自主學習等面向，協助學校依自身特色與需求，找出合適的應用方式。

社群並帶領30位校長走訪國家太空中心（TASA）及新竹科學園區，了解太空科技研發、產業發展與人才培育趨勢，進一步思考如何將前瞻科技轉化為校園課程及學生學習素材，拓展學校推動科技教育的視野。

永定國小校長吳彥德說，校長帶頭學習AI，才能更有方向地陪伴教師團隊安心應用、有效創新。此次研習不只學習工具，更透過跨校交流釐清學校推動AI的方向，未來將把所學帶回校園，發展符合學生需求的課程與應用。

教育局表示，新北市持續深耕智慧教育與數位轉型，全市3萬名教師均已完成數位基礎培訓，並培育逾千名數位學習種子教師；「校長智慧領導社群」已陪伴超過120位校長通過Gemini AI國際認證。未來將持續串聯教育、科技與產業資源，支持校長帶領教師團隊發展符合各校需求的AI應用模式，讓AI成為行政減量、教學創新與適性學習的助力。

新北校長社群到新竹科學園區探索館參訪，了解積體電路產業。圖／新北市教育局提供