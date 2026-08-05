台灣藝術團體維也納演出 國樂跨界西樂綻放獨特魅力

台灣藝術團體近日赴歐洲音樂之都維也納演出，透過台奧兩地藝術家跨國合作，展現台灣藝術融合傳統國樂與西方音樂的獨特魅力。兩場音樂會均座無虛席，觀眾反應熱烈。

此次巡演在維也納音樂協會大樓玻璃廳演出，團隊匯聚台灣與奧地利當地的優秀音樂家及團體，包含台北絲竹樂團、草山樂坊、奧地利中華僑校彈撥班、維也納佛光山吉祥鼓團隊、凡今箏樂團、四音弦歌及台北親子樂團等，展現跨國與跨世代共演的和諧。

駐奧地利代表劉玄詠到場聆賞，並感謝團隊將台灣豐富卓越的藝術文化帶入維也納最高音樂殿堂，對遠道而來的台灣藝術家、維也納當地參演者精湛且專業的傑出表現給予肯定。

此外，維也納藝術大學及維也納工業大學多位教授亦親臨現場，對台灣傳統國樂與西方音樂元素的深度融合給予高度評價。

藝術總監黃春興表示，樂團在維也納順利完成兩場演出，並獲得近乎滿座的觀眾熱烈掌聲，也為台奧文化交流寫下精彩的一頁。

在兩場豐富的節目中，聲樂與舞蹈跨界表演者李高嘉展現多元藝術造詣，首場演繹台灣民謠主題聯奏與民謠「在那遙遠的地方」，並於「青花瓷」一曲完美融合東方肢體美學；第二場則壓軸獻唱義大利名曲OSole Mio 與金蛇狂舞舞蹈。

琵琶演奏家鍾佩玲領銜演繹「天祭狂舞」等經典武曲，氣勢凌厲、震撼全場；二胡演奏家張基航精彩呈獻「戰馬奔騰」與「春吟」，將萬馬奔騰的磅礴與春日綿綿的細膩展現得淋漓盡致。

凡今箏樂團則以震撼人心的大合奏帶來「盛世國樂」與「戰颱風」，搭配笛子演奏家樓子寧等人的精湛造詣，交織成一場視覺與聽覺的國樂盛宴。