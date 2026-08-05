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托盟調查逾半民意盼「校校有公托」 強化公共化資源

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
托盟召集人王兆慶（右）強調，聯盟主張政府財源應優先用於創造真正的「公共化」托育服務。記者林琮恩／攝影
托盟召集人王兆慶（右）強調，聯盟主張政府財源應優先用於創造真正的「公共化」托育服務。記者林琮恩／攝影

公共托育資源不足，政府以補助私立托育作為「準公共化」托育政策。選舉將至，縣市首長紛紛加碼提出托育政策。托育及就業政策催生聯盟公布網路調查，民眾對「校校有公托」支持度逾五成，對補助私立托育，不認同比率逾三成。托盟籲除了整合托育系統，應加強公共托育、擴充或彈性調整托育名額或空間，才能解決育兒痛點。

托盟召集人王兆慶指出，托盟六月底至七月中，完成「幼兒家庭心聲：台灣零至六歲兩段式托育與托育政策偏好調查」，以網路調查搜集問卷一○六一份，在未透露縣市長身分的前提下，「校校有公托」獲得逾半數支持，有三成一認為補助私托費用，將降低其支持意願。

王兆慶指出，這表示政治人物推動公共托育可獲得較高支持度，調查也顯示，即使面對少子化，民眾也不認為公共托育「乾脆不要蓋」，只有百分之三的民眾認同應減少公共托育資源，百分之五十三點五認為應對資源稀缺區域增加公托。

王兆慶強調，托育及就業政策催生聯盟向來主張政府財源應優先用於創造真正的「公共化」托育服務，目前私人托育機構在本質上就有監督管理的困難，超收、黑牌、不當管教，甚至性暴力。

婦女新知基金會政策部主任李盈學指出，家長關注公托名額、能否延托、寒暑假是否開放等，都不是補助業者就能解決，實務上常發生「政府補多少、業者就漲多少」，補助流入難以被有效監督的私人市場，家長不僅需支出更多費用，家庭面對的照顧缺口也未因此縮小。

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋表示，調查顯示家長要的不是政府「大撒幣」的補貼，而是安心、可近且高品質的公共化服務。他強調，準公共化托育用詞容易導致混淆，實際比對發現，近三年違反勞基法件數，各類型托嬰中心中，準公托最高、達四十九件，其次為私托十五件，公托二件最低，若準公托連勞工權益都無法保障，如何相信能提供穩定且專業的照顧。

托育

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