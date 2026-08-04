曾伴自我封閉學生挑戰科展「保送建中資」 基隆國中老師吳建昀獲頒師鐸獎

基隆市在中正國中任教18年，兼任導師、數學科教師的吳建昀，曾陪伴自我封閉的學生挑戰科展，保送建國中學科學班。也曾溫柔陪伴接住面臨休學的學生，找回繼續前行的力量，獲頒今年國內教育界最高榮譽「師鐸獎」。

基市府教育處今天表示，教育部已公布今年師鐸獎得獎名單，吳建昀深耕教職，因溫暖陪伴、成就學生的無私奉獻，在全國眾多優秀教師中脫穎而出，不僅是港都教育的驕傲，也是全體教育工作者的典範。

教育處說，吳建盷來自南部農村，將基隆視為第二故鄉與奉獻一生的志業所在。在中正國中任教18年，始終秉持「以學生為主體」的初衷，面對許多學生視為畏途的數學，積極推動「減C計畫」，透過合作學習，探究式教學與分組討論，取代傳統單向灌輸，讓學生在問題解決中建立自信，真正愛上思考，不再排斥數學。

吳建昀在教學上精益求精，更以亦師亦友的態度，深入學生的日常。從下課間的校園漫步陪伴、段考前夜讀輔導，到假日民俗體育團隊的揮汗練習，處處可見他的身影。

除了教學上的卓越表現，教育處肯定吳建昀在校務推動上，也展現出堅定且溫和的領導力，除分享經驗，更發揮穿針引線的力量，引領校園團隊邁向共好。

吳建盷還帶領民俗體育團隊遠赴國外，在國際展演中展現台灣孩子們的優良品格與硬實力。他還連續20年響應世界展望會捐款活動，將「愛與關懷」的種子深深扎根於學生心中。

教育處指出，吳建昀教以行動實踐「帶起每一個孩子」的誓言，用專業與熱誠點亮了港都學子的未來，獲頒師鐸獎殊榮實至名歸。教育處也感謝吳建昀多年來默默耕耘，為基隆教育注入源源不絕的正向力量。

基隆市在中正國中老師吳建昀，曾陪伴自我封閉的學生挑戰科展，保送建國中學科學班，也曾溫柔陪伴接住面臨休學的學生，找回繼續前行的力量，獲頒今年國內教育界最高榮譽「師鐸獎」。圖／基市府教育處提供