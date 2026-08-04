新壽基金會棒球職業體驗計畫 60名學童體驗球員日常

新光人壽慈善基金會攜手新光銀行文教基金會，於115年7月23日在桃園名人堂兄弟棒球場舉辦「棒球職業體驗計畫」，吸引60位來自財團法人博幼社會福利基金會的小筆友參與。今年活動以「深入體驗棒球」為主軸，特別邀請好棒河馬棒球俱樂部專業教練團隊，透過傳球、打擊、守備及投球等課程，帶領孩子走進棒球場，親身感受棒球運動的魅力，以及棒球選手日常訓練的點滴。

2025年年底，「大小筆友計畫」曾於台北天母棒球場舉辦棒球初體驗活動，透過量身設計、適合小筆友的樂樂棒球課程，讓孩子從基礎開始認識棒球、學習基本技巧。活動結束後獲得孩子們熱烈迴響，許多小筆友紛紛表示，希望未來能有機會更深入學習，真正走進棒球場、拿起球棒打棒球。

今年，基金會再次帶著孩子走進球場，來到前兄弟象春訓基地──名人堂兄弟棒球場，進一步認識職業棒球的訓練與日常。為了讓孩子能更投入地學習棒球，活動特別為每位小筆友準備全新的棒球手套，讓孩子在課程中實際操作、安心練習，也能將手套帶回家，延續對棒球的熱情。

活動當天，由好棒河馬棒球俱樂部專業教練團隊帶領孩子分組進行打擊、守備與投球訓練，從基本動作開始，一步步學習棒球技巧。下午的分組競賽，更讓孩子們親身體會到，當真正戴上手套、拿起球棒，球場上的每一次傳球、接球與揮棒，都需要反覆練習才能有所進步。原來，球場上看似帥氣、精彩的每一刻，背後都累積著球員一次又一次的努力與汗水。

這場棒球職業體驗，不只是延續孩子們對棒球的熱情，更讓小筆友看見「成為棒球員」背後所需要的堅持與努力。經過一整天的專業課程與分組競賽，不少孩子也悄悄在心中種下了棒球夢：「我以後也要當棒球員！」

新光人壽慈善基金會期盼，透過「大小筆友計畫」多元且深入的職涯體驗，讓孩子不只更了解自己喜愛的棒球，以及棒球員這項職業，更能從運動中學習面對挑戰與挫折，培養抗壓力與堅持到底的精神，並體會團隊合作的重要。相信每一次奔跑、每一次接球、每一次揮棒，都是孩子勇敢追夢的練習；也期盼這份在球場上收穫的勇氣與熱情，能陪伴小筆友繼續向夢想前進。