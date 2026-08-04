快訊

偉訓子公司珀韻拚2027年申請上市 力韡聲請破產清償訴訟債務

AI變現疑慮免驚！外資指「多頭才剛開始」 喊買六大半導體廠

屏東鎢業老闆命案警逮離職林嫌 押解回住處搜證鄰居訝異

聽新聞
0:00 / 0:00

新壽基金會棒球職業體驗計畫 60名學童體驗球員日常

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
新光人壽慈善基金會攜手新光銀行文教基金會在桃園名人堂兄弟棒球場舉辦「棒球職業體驗計畫」，吸引60位來自財團法人博幼社會福利基金會的小筆友參與。圖／新壽慈善基金會提供
新光人壽慈善基金會攜手新光銀行文教基金會在桃園名人堂兄弟棒球場舉辦「棒球職業體驗計畫」，吸引60位來自財團法人博幼社會福利基金會的小筆友參與。圖／新壽慈善基金會提供

新光人壽慈善基金會攜手新光銀行文教基金會，於115年7月23日在桃園名人堂兄弟棒球場舉辦「棒球職業體驗計畫」，吸引60位來自財團法人博幼社會福利基金會的小筆友參與。今年活動以「深入體驗棒球」為主軸，特別邀請好棒河馬棒球俱樂部專業教練團隊，透過傳球、打擊、守備及投球等課程，帶領孩子走進棒球場，親身感受棒球運動的魅力，以及棒球選手日常訓練的點滴。

2025年年底，「大小筆友計畫」曾於台北天母棒球場舉辦棒球初體驗活動，透過量身設計、適合小筆友的樂樂棒球課程，讓孩子從基礎開始認識棒球、學習基本技巧。活動結束後獲得孩子們熱烈迴響，許多小筆友紛紛表示，希望未來能有機會更深入學習，真正走進棒球場、拿起球棒打棒球。

今年，基金會再次帶著孩子走進球場，來到前兄弟象春訓基地──名人堂兄弟棒球場，進一步認識職業棒球的訓練與日常。為了讓孩子能更投入地學習棒球，活動特別為每位小筆友準備全新的棒球手套，讓孩子在課程中實際操作、安心練習，也能將手套帶回家，延續對棒球的熱情。

活動當天，由好棒河馬棒球俱樂部專業教練團隊帶領孩子分組進行打擊、守備與投球訓練，從基本動作開始，一步步學習棒球技巧。下午的分組競賽，更讓孩子們親身體會到，當真正戴上手套、拿起球棒，球場上的每一次傳球、接球與揮棒，都需要反覆練習才能有所進步。原來，球場上看似帥氣、精彩的每一刻，背後都累積著球員一次又一次的努力與汗水。

這場棒球職業體驗，不只是延續孩子們對棒球的熱情，更讓小筆友看見「成為棒球員」背後所需要的堅持與努力。經過一整天的專業課程與分組競賽，不少孩子也悄悄在心中種下了棒球夢：「我以後也要當棒球員！」

新光人壽慈善基金會期盼，透過「大小筆友計畫」多元且深入的職涯體驗，讓孩子不只更了解自己喜愛的棒球，以及棒球員這項職業，更能從運動中學習面對挑戰與挫折，培養抗壓力與堅持到底的精神，並體會團隊合作的重要。相信每一次奔跑、每一次接球、每一次揮棒，都是孩子勇敢追夢的練習；也期盼這份在球場上收穫的勇氣與熱情，能陪伴小筆友繼續向夢想前進。

新光人壽慈善基金會攜手新光銀行文教基金會在桃園名人堂兄弟棒球場舉辦「棒球職業體驗計畫」，吸引60位來自財團法人博幼社會福利基金會的小筆友參與。圖／<a href='/search/tagging/2/新壽' rel='新壽' data-rel='/2/104236' class='tag'><strong>新壽</strong></a>慈善基金會提供
新光人壽慈善基金會攜手新光銀行文教基金會在桃園名人堂兄弟棒球場舉辦「棒球職業體驗計畫」，吸引60位來自財團法人博幼社會福利基金會的小筆友參與。圖／新壽慈善基金會提供

新壽 棒球 基金

延伸閱讀

不老棒球隊前進花蓮國小校園 相差一甲子阿公阿嬤對決小球員

棒球／英女子棒球國家隊教練賴炘延 拼台英共闖世界盃決賽

棒球／英國女子棒球隊首度稱霸歐洲 8月赴台爭奪世界盃

羽球／結合機器人！清大公益營跨海澎湖陪離島學童探索新興趣

相關新聞

籲立院速修大學法聚焦五大訴求 學團：近年來最有共識的時刻

立法院教育文化委員會明天早上排審大學法，大學法改革陣線2.0、台灣青年思潮協會、台灣青年民主協會等數個學生與教育團體今天先表示，近年為修正大學法最有共識的時刻，對此提出學生會專章應入法，檢討教師評鑑並落實三級三審制等五大訴求。

看別人吃免費營養午餐？政策漏了實驗教育生 團體籲設補助機制

全台國中小9月起全面實施免費營養午餐政策，盼減輕家長負擔，不過政策上路前，除各地陸續傳出團膳招標流標，北市議員曾獻瑩指出實驗教育學生未被納入補助對象。實驗教育團體指出，目前全台實驗教育學生人數逐年增加，政府制定政策時卻屢屢忽略這群學生，呼籲應依不同供餐模式設計配套或補助機制。

托盟：59%民眾支持「校校有公托」政策 補助私托逾3成不認同

我國公共托育資源長期匱乏，政府以補助私立托育作為「準公共化」托育政策。選舉將至，各縣市首長紛紛提出托育政策。托育及就業政策催生聯盟近期公布網路問卷調查結果，發現民眾對「校校有公托」支持度超過5成，對於補助私立托育作法，不認同比率逾3成，召集人王兆慶分析，這表示政治人物推動公共托育可獲得較高支持度，以補助方式民眾「沒那麼喜歡」。

曾是在世最貴畫家 國巨基金會出借霍克尼66件頂級藏品登場中美館

英國當代藝術大師大衛・霍克尼6月辭世。台中市立美術館今天宣布，由台中市政府與國巨基金會共同主辦的國際特展「蠍子與青蛙：國巨基金會典藏展」，11月將在台中市立美術館登場，展品包括大衛・霍克尼的雙人肖像畫「克里斯多福・伊舍伍德與唐・巴查迪」，也是此作首度在台灣公開展出。

托盟：民眾要公托 建議整合0到6歲育兒

「民眾希望可負擔、高品質的公托，不是昂貴，卻又剝削勞工的準公托與私托！」托盟4日公布民調指出，55%民眾希望政府增設公托，不該補助違法率高的準公托與私托；7成覺得托兒分成「托嬰中心」與「幼兒園」很困擾，因此呼籲政府整合0到6歲育兒到同一機關。 托育名額應可流動 托盟召集人王兆慶表示，他們的調查顯示高達55%的家長希望政府「增加公共托育名額」，而支持「私立托育補助」的僅有18%，不支持者高達3成；調查還詢問民眾「是否少子女化就不用蓋公托？」僅有5%民眾認為如此，卻有53.5%認為要擴充候補地區的名額，35.6%認為可以把3-6歲招不滿的名額，轉化到0-2歲的名額。 「家長要的不是政府大撒幣的補貼，而是安心、可近且高品質的公共化服務。」王兆慶指出，接近九成（53.5%＋35.6%）民眾認為要增加或調整公共托育。另外，由於0到2歲托育歸衛福部管，3到6歲歸教育部管。一個是托嬰中心，一個是幼兒園，他們詢問這樣「兩段式的托育對你來講是個問題嗎？」結果有7成覺得很困擾。 調查中，家長普遍反映，即使有找到0到2歲公托，假設抽不到3到6歲公幼的話，可能就要先找私托，若0到2歲公托找不到，孩子3歲前還要

擴大台灣文化版圖！2027百大文化基地徵選起跑 打造千里文化森林

文化部宣布，2027百大文化基地徵選公告起跑，即日起至9月15日止，歡迎所有未曾入選過百大文化基地，且符合資格的法人、團體或商號（如個人工作室等），至文化部「文化地圖」網站報名參加。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。