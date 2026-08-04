高中校長會議聚焦AI 鄭英耀籲培養獨立思考能力

教育部長鄭英耀今天在全國高中及特殊教育學校校長會議中指出，面對AI快速發展，教育工作更應回歸本質，培養健全的人格，並著重自主學習、獨立思考及解決問題的能力。

115學年度全國高級中等學校及特殊教育學校校長會議北區場次今天在宜蘭縣的羅東高商登場，以「以AI為力，為未來育才」為主軸，邀集全國22縣市校長交流。

鄭英耀在致詞時提到，面對AI（人工智慧）快速發展及全球教育變革，教育工作更應回歸本質，以培養人民健全人格為核心，兼顧民主素養、法治觀念、人文涵養、資訊知能，以及思考、判斷與創造能力。

鄭英耀期盼高中在這一波浪潮中，善用AI及數位科技融入課程與教學，提升學生學習動機與成效，培養自主學習、獨立思考及解決問題的能力，也鼓勵學生勇於探索、從做中學。

今天的會議中，邀請口袋證券創辦人陶韻智分享「AI時代未來人才」，他鼓勵校長們帶領學生善用AI協作、主動駕馭資訊，發展自主學習與獨立思辨能力，厚植面向未來的競爭力。

教育部指出，校長會議除了是教育政策交流平台，也是分享辦學經驗的重要機會，希望透過數位賦能，引導學校善用AI及數位工具優化教學、班級經營及行政管理，提升教學效能，培養學生數位公民素養、跨域整合能力及面對未來挑戰的韌性。