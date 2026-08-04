看別人吃免費營養午餐？政策漏了實驗教育生 團體籲設補助機制

全台國中小9月起全面實施免費營養午餐政策，盼減輕家長負擔，不過政策上路前，除各地陸續傳出團膳招標流標，北市議員曾獻瑩指出實驗教育學生未被納入補助對象。實驗教育團體指出，目前全台實驗教育學生人數逐年增加，政府制定政策時卻屢屢忽略這群學生，呼籲應依不同供餐模式設計配套或補助機制。

台灣實驗教育聯盟理事長魏坤賓表示，政府在規畫政策時，往往容易忽略實驗教育這一群學生的存在，像是疫情期間的免費疫苗、生生用平板等政策，也曾出現類似情況。他認為，隨著實驗教育學生人數逐年增加，政府在制定教育政策時，應將這群學生一併納入考量，「免費營養午餐不見得是最好的政策，但要一起討論」。

魏坤賓指出，各實驗教育機構供餐模式不同，有的由家長輪流備餐、有的向外訂餐，也有學校結合食農教育，由學生自行料理，因此不一定適合直接套用一般學校模式。他認為，補助方式可以再討論，但不應在政策設計時直接忽略實驗教育學生，「就像全班都發蛋糕，卻忘了班上還有幾位沒進教室的同學沒有拿到。」

哈柏露塔實驗教育機構負責人周鄭州說，實驗教育學生長期以來就未享有一般學校的相關補助，如今免費營養午餐政策上路，同樣未被納入，相關費用仍須由家長自行負擔。他指出，旗下兩個實驗教育機構供餐模式不同，其中一處設於校園內，學生跟隨學校向團膳業者訂餐，免費午餐政策實施後，恐出現實驗教育學生看著一般學生享用免費午餐，自己卻仍須付費的情況。

周鄭州認為，政策上路過於倉促，未充分考量實驗教育學生的需求與多元供餐模式，建議應依不同型態設計配套措施，或直接補助實驗教育學生午餐費，而非將其排除在政策之外。