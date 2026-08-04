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籲立院速修大學法聚焦五大訴求 學團：近年來最有共識的時刻

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
立法院教育文化委員會明天早上排審大學法。示意圖。圖／AI生成
立法院教育文化委員會明天早上排審大學法。示意圖。圖／AI生成

立法院教育文化委員會明天早上排審大學法，大學法改革陣線2.0、台灣青年思潮協會、台灣青年民主協會等數個學生與教育團體今天先表示，近年為修正大學法最有共識的時刻，對此提出學生會專章應入法，檢討教師評鑑並落實三級三審制等五大訴求。

學生與教育團體提出五大訴求，包括無分公私立學校，於遴選過程均應保障教師、大學部及研究所學生在遴選委員會中均有席次，遴選會議及過程也應予以公開；同時，校長續任的過程，也應有制度保障校內師生對校長任內品質的意向完整表達。再者，校務會議作為校內重要事項最終決策會議，校務會議教師代表應為未兼學術與行政主管基層教師，學生代表席次應占全體代表的8分之1至5分之1以上。

此外，團體也表示，也應檢討當前教師評鑑制度、完整落實校內「三級三審」，杜絕三級三審前的預審、及審後仍有更終局審判的可能；大學法也應保障學生參與包含但不限於所有有關學業、生活、獎懲規章制定的校內會議，讓校園治理公平且周延；在教師事涉性平、霸凌或其他可能改變教師身分的案件時，也應有學生代表參與教師評議委員會，

團體也指出，希望學生會專章可以入法，保障學生自治組織的組成及運作。學生自治應在大學法中有獨立專章地位，特別保障其地位、空間、財務運作的自主，以彰顯學生自治在法律制度性保障的價值與意義。

學生團體表示，大學法自2005年全條文修正迄今，已逾20年，高教環境轉變劇烈，舊法規已不能因應現下變局，高教改革勢在必行。本次大學法修法機會是近年來最有共識的時刻，希望在本會期結束以前，送出委員會。

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