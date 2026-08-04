凝聚AI教育共識 校長會議培育未來人才

全國高級中等學校及特殊教育學校校長會議，以「以AI為力・為未來育才（Harnessing AI: Educating for the Future）」為主軸，邀集全國22縣市高級中等學校、特殊教育學校、海外台灣學校及矯正學校校長齊聚交流，共同探討AI時代的教育發展趨勢與學校治理策略。

北區場次於4日至5日在國立羅東高級商業職業學校舉行，南區場次則於8月11日至12日移師國立嘉義高級中學辦理。

教育部長鄭英耀表示，面對AI快速發展及全球教育變革，教育工作更應回歸教育本質，落實《教育基本法》第二條所揭示的教育目的，以培養人民健全人格為核心，兼顧民主素養、法治觀念、人文涵養、資訊知能，以及思考、判斷與創造能力，並促進學生尊重基本人權、保護生態環境。

鄭英耀說，教育部將持續支持學校營造鼓勵教師創新教學的校園文化，善用AI及數位科技融入課程與教學，提升學生學習動機與成效，培養自主學習、獨立思考及解決問題的能力，也鼓勵學生勇於探索、從做中學。

此次會議首日安排「AI時代未來人才」專題講座，由口袋證券創辦人董事長陶韻智主講，分享知識結構轉變下教育模式的創新思維，鼓勵校長帶領學校培養學生善用AI協作、主動駕馭資訊，發展自主學習與獨立思辨能力，厚植面向未來的競爭力。

第二日則安排「AI未來式—重塑學習的智慧力量」及「AI時代的教與學—進行式與提議」兩場專題演講，從科技發展與教育融合的角度，探討我國科技競爭力與教學創新的發展方向，以及當代親師生共同面對的教育挑戰。

教育部期盼透過數位賦能，引導學校善用科技與數位工具優化教學、班級經營及行政管理，提升教學效能，培養學生數位公民素養、跨域整合能力及面對未來挑戰的韌性。

教育部表示，校長會議不僅是教育政策交流的重要平台，更是分享辦學經驗、凝聚教育智慧的重要契機。未來將持續與各校攜手合作，回應教學現場需求，支持學校深耕辦學特色、精進教育品質，共同營造更優質、多元且具前瞻性的教育環境，培育迎向未來的新世代人才。