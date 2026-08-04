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曾是在世最貴畫家 國巨基金會出借霍克尼66件頂級藏品登場中美館

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
大衛・霍克尼作品〈克里斯多福・伊舍伍德與唐・巴查迪〉。© David Hockney. P攝影／Jonathan Wilkinson.
大衛・霍克尼作品〈克里斯多福・伊舍伍德與唐・巴查迪〉。© David Hockney. P攝影／Jonathan Wilkinson.

英國當代藝術大師大衛・霍克尼6月辭世。台中市立美術館今天宣布，由台中市政府與國巨基金會共同主辦的國際特展「蠍子與青蛙：國巨基金會典藏展」，11月將在台中市立美術館登場，展品包括大衛・霍克尼的雙人肖像畫「克里斯多福・伊舍伍德與唐・巴查迪」，也是此作首度在台灣公開展出。

國巨董事長、國巨基金會創辦人陳泰銘，2018年以台幣27億的天價，匿名在紐約佳士得標下大衛・霍克尼的另一幅作品「藝術家肖像（泳池與兩個人像）」，在當時創下了在世藝術家最高拍賣價的世界紀錄。

2018年，紐約佳士得以高達9030萬美元、約台幣27億的天價拍出大衛・霍克尼的「藝術家肖像（泳池與兩個人像）」，創下在世藝術家最高拍賣紀錄。這名神祕買家的身分一直被保密，直到2023年該畫借展至英國倫敦泰特現代美術館才被揭開。2024年，陳泰銘將真跡借給高雄市立美術館與泰德美術館合作的《瞬間－穿越繪畫與攝影之旅》大展，讓故鄉民眾有機會一睹這幅天價巨作。

大衛・霍克尼的最高拍賣紀錄，於2019年5月被美國藝術家傑夫·昆斯（Jeff Koons）的不鏽鋼雕塑作品「兔子」（9110萬美元）打破。迄今「兔子」仍穩坐拍賣最高紀錄寶座，「藝術家肖像（泳池與兩個人像）」也維持在世藝術家第二名拍賣紀錄，直到大衛・霍克尼6月辭世。

而此次展出的「克里斯多福・伊舍伍德與唐・巴查迪（Christopher Isherwood and Don Bachardy）」，也是霍克尼備受推崇的雙人肖像系列代表作之一。霍克尼細膩地描繪英國作家克里斯多福・伊舍伍德（Christopher Isherwood）與其伴侶的情感關係，畫面採取古典式構圖，畫中的戀人各自獨立、相隔而坐，卻又彼此相依，巧妙映照出本展理性與本能相互消長的核心命題。

大衛・霍克尼熱衷於雙人肖像畫。他認為肖像畫不只要畫出外表，更要表現兩個人在同一個空間中的氣氛與張力。畫中的雙主角多為他的家人、戀人或藝術圈好友，霍克尼透過真人大小的雙人構圖，挑戰如何將不同的空間、光線和情感連結融合在同一張畫裡。

台中市立美術館表示，「蠍子與青蛙：國巨基金會典藏展」展出精選自國巨基金會典藏、共計66件橫跨文藝復興至當代的東西方經典作品，其中有55件作品首度於台灣公開展出。阿爾泰米西婭・簡提列斯基（Artemisia Gentileschi)、丁托列托（Jacopo Tintoretto)、巴布羅・畢卡索（Pablo Picasso）、法蘭西斯・培根（Francis Bacon）、馬克・羅斯科（Mark Rothko)、安迪・沃荷（Andy Warhol）、大衛・霍克尼（David Hockney）及傑夫・昆斯（Jeff Koons）等重要藝術家的作品將於本展亮相。展覽透過跨時代、跨媒材的作品並置，重新探討理性、本能等議題，邀請觀眾從不同時代作品的相互映照中，以嶄新的視角重新觀看藝術史上重要的藝術家經典作品。

本展由常駐紐約的菲利普・拉瑞特－史密斯（Philip Larratt-Smith）策劃。他現任伊斯頓基金會（The Easton Foundation）策展人，負責路易絲・布爾喬亞（Louise Bourgeois）藝術遺產相關策展工作。展覽以「蠍子與青蛙」寓言為策展命題，循此脈絡梳理基金會典藏，並由此延伸回應神聖與世俗、意識與無意識、寫實與抽象，以及心靈世界與感官領域等不同面向。

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