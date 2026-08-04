資深優良教師獎金35年未調整 滿40年擬增至1.5萬元

教育部近期預告「公立學校教師獎金發給辦法」修正草案，擬將超過35年未調整的資深優良教師獎金，以不低於1.5倍的方式調增。滿40年從原先發給新台幣1萬元，調增至1.5萬元。

近來「教師荒」的議題引起社會關注，教育部除將教育實習獎助金翻倍，增加新血教師的誘因，也努力留住現任教師。本月3日預告修正的「公立學校教師獎金發給辦法」第3條，擬因應物價水準變動，調高發給資深優良教師的獎金數額，藉此提振教學現場士氣。

這項獎金是依據教師實際從事教學工作的年資來計算，原本服務滿10年發給4000元（以下皆為一次性獎金），滿20年發給6000元，滿30年發給8000元，滿40年發給1萬元。

預告修正的草案，擬以1.5倍的方式調高數額，滿10年發給6000元，滿20年發給9000元，滿30年發給1萬2000元，滿40年發給1萬5000元。

草案還在各數額條款中都新增「不低於」3字，讓各縣市可依照自身財政狀況核定更高的數額。

教育部表示，現行資深優良教師獎金的數額是自民國78年核定，80年開始調整，至今已35年不變，期間核心物價指數已成長約1.6倍，現行發給數額的實質激勵效果確實有限。

教育部希望透過修法，提振教學現場士氣，慰勉教師長期付出的辛勞，並落實政府的留才政策。這項草案目前正在預告階段，開放在刊登公報隔日起60天內陳述意見。