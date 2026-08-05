求解「人類如何學習」14年…AI大師吳恩達再創業 能超越馬斯克、奧特曼辦校？

市面上的AI工具已經能輕鬆搞定摘要、解題與讀書計畫，甚至連科技巨頭都把學習診斷與進度追蹤串成一條龍服務，AI大師吳恩達（Andrew Ng）為何還要攜手Coursera成立LearnVector？這家起步即坐擁3億美元估值的新創，究竟看見了什麼別人沒注意到的商機？

人工智慧領域的創業老兵吳恩達，再次親自下場。

從早年共同創辦Google Brain、出任百度首席科學家，到2012年與高勒（Daphne Koller）共同創立線上教育巨頭Coursera，再到後續成立提供AI專業課程與實作培訓的教育平台DeepLearning.AI，以及專門孵化AI新創的創業工作室，過去十多年來，吳恩達始終走在全世界AI普及化與技術轉化的最前線。

然而，這位早已功成名就的AI大師並未停下腳步。

他在2026年7月底正式宣布，成立全新AI原生教育新創LearnVector，並親自出任執行長。

作為LearnVector的首波支持者，線上學習平台Coursera砸下1億美元，取得約三分之一的股權，投資金額相當於Coursera截至2026年3月底約13%的現金部位。

對預計2027年初才要推出首款產品的新公司來說，這筆交易直接推升其隱含估值高達3億美元。

考慮到吳恩達同時仍擔任Coursera董事長，Coursera為此成立由獨立董事組成的特別委員會，負責評估及協商交易條件，最終一致通過投資案。

「大家都說AI會取代人類，但我堅信恰恰相反。」吳恩達在LearnVector的官方網站中如此宣言。

先前接受《遠見》採訪時，他就曾多次分享，AI不會帶來就業末日，而是會創造出龐大的新技能需求，關鍵在於，人類究竟能否跟上這股變革步伐。

吳恩達認為，AI能大幅加速人類進步，成立LearnVector，正是為了回應職場工作被快速洗牌的當下，大眾該如何不斷更新技能的關鍵課題。

LearnVector要解決什麼？將學習從「一對多」轉為「一對一」

已經參與創辦Coursera和DeepLearning.AI，為何吳恩達還要另外打造LearnVector？這反映出他對既有線上課程與通用AI聊天工具侷限的反思。

吳恩達分析，傳統線上課程（MOOC）雖然打破了地理與成本限制，解決了教育的「可及性（accessibility）」，但其運作本質依然是一對多模式，以同一套課程面向大量學習者，難以依照個人的理解程度、學習方式與進度即時調整。

然而，若轉向當前市面上常見的通用AI聊天工具，又會陷入另一個極端。

這類工具雖然能迅速給出答案，卻缺乏必要的教學護欄（guardrail）。使用者把思考與解題全盤交給AI，很容易出現「認知卸載（Cognitive Offloading）」，即便可能更快完成作業，卻未必真正掌握解題能力；一旦失去AI協助，表現甚至可能低於未使用AI的人。

「聊天機器人給得了你答案，但答案並不等於教育。」吳恩達在LearnVector官網寫道，學習者需要的是可信任的學習指引，而非隨意給出答案後就離去的對話視窗。

這正是LearnVector的切入點。

它要打造的不是另一個回答問題的聊天介面，而是利用AI Agent，打造出個人化長期學習教練，與學習者共同規劃路徑、動態調整內容，並透過適當的提示、練習與回饋，避免學習者直接索取答案。

LearnVector強調，學習的終點絕不能只停留在完成課程，而是能否真正掌握技能，並以能夠驗證的方式展示成果。

儘管產品、評量機制與商業模式仍在規劃階段，未來是否會發展為能向雇主提出的權威技能認證，也有待首批產品於2027年初亮相後確認，但其翻轉學習評量架構的企圖心已相當明顯。

全球迎來AI輔助學習浪潮，明星創業者爭相湧入賽道

事實上，思索如何以AI重構學習體驗的，絕非僅有吳恩達一人。

ChatGPT問世後，愈來愈多使用者開始把對話式AI應用於外語練習、概念理解與排除程式問題，AI也逐步成為新的自學工具。

在市場需求與資本投入的推動下，各類AI教育新創接連出現，從個人家教、線上課程到學校制度與企業培訓，形成多路線競逐的局面。

若從創辦人的聲譽來看，前特斯拉AI主管、OpenAI早期核心成員卡帕西（Andrej Karpathy）創立的Eureka Labs，是在LearnVector問世之前最受關注的案例之一。

卡帕西將Eureka Labs定位為一所「AI原生學校」，其構想是由人類專家設計高品質課程內容，再由AI助教陪伴學生，讓少數頂尖教師的教學能力得以服務更多學習者。

不過，2026年卡帕西加入Anthropic後，Eureka Labs的前途相對沒那麼明朗。

他當時僅說，自己仍對教育抱持高度熱情，未來計畫再恢復相關工作。無論最終產品發展如何，讓頂尖教師負責設計內容、再以AI助教擴大教學規模的構想，已成為AI原生教育的代表性路線之一。

除了由AI搭配專家主導的線上課程，市場上也出現其他學校類型的實驗。

由普萊斯（MacKenzie Price）創辦、並由企業家列門德（Joe Liemandt）共同推動與規模化的Alpha School，是目前曝光度最高、也最具爭議性的AI私校模式之一。

該校主打學生每天用兩小時透過自適應學習軟體完成核心學科，其餘時間則投入創業、溝通、團隊合作等實作活動。核心學科不由傳統教師授課，而由「引導員」負責督促、陪伴與帶領下午課程。

不過，Alpha的宣稱只有校方提供的數據支持，缺乏獨立驗證；部分離校家庭、前員工與教育學者也質疑，過度倚賴軟體績效指標，可能使部分學生承受壓力，也可能無法提供足夠的人類教學支持。

其他AI輔助學習的實例，還有獲得OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）支持的Campus，它聘請來自史丹佛、普林斯頓等頂尖名校的教授或兼任講師線上授課，並全面導入AI，以個人化AI助教輔助學生；學生畢業後便能取得正規的線上社區大學學位。

從Eureka Labs、Alpha School到Campus、Synthesis，AI教育新創正從家教、學校到企業培訓多線競逐，探索學習體驗的新模式。截自Campus

另外，馬斯克曾出資、提供SpaceX加州總部場地，為子女及部分SpaceX員工子女創辦實驗學校Ad Astra，並招募但恩（Joshua Dahn）擔任校長。

Ad Astra核心的實驗課程，後來演變為新創Synthesis，他們從團隊模擬遊戲出發，如今全面導入AI輔助教學，致力於顛覆傳統教育並啟發孩童的思辨能力。

其產品分成兩條路線：Synthesis Tutor提供可依兒童程度動態調整的數學家教；Synthesis Teams則延續Ad Astra的團隊模擬課程，透過多人策略遊戲培養溝通、決策與協作解題能力。

至於企業學習市場，則有瑞典創業者黑樂馬克（Joel Hellermark）成立的Sana，從個人化企業學習平台，逐步擴展至企業知識搜尋與AI代理，最終於2025年以約11億美元被Workday收購。

眾多新創案例顯示，創業者與資本已普遍看見AI改造學習體驗的潛力，並從個人家教、學校教育到企業培訓等場景推出解決方案。

巨頭張開無縫天網，Google打造完整學習路徑

然而，不論新創業者如何強調理念與產品創新，最終都難以迴避科技巨頭的競爭。

以科技霸主Google而言，近兩年便在AI教育與培訓領域加速布局。

Google已不再只是提供一個隨手提問的聊天視窗，而是逐步把引導式教學、適性課程、考試準備、教材整理與校園工具，整合進Gemini、Gemini Notebook及Google Classroom等既有產品。

2025年8月，Google推出Gemini的Guided Learning模式。相較於直接提供答案，這項功能透過探究式提問、分步驟說明與互動測驗，鼓勵使用者參與思考，並依照個人需求調整說明方式。從功能來看，它已涵蓋不少AI家教新創主打的分步引導、個人化解說與即時測驗能力。

到了2026年6月，Google再推出Study Notebooks。使用者輸入學習目標並上傳講義或筆記後，Gemini會先透過診斷測驗找出知識缺口，再生成短篇、個人化的課程與練習題，依學習表現調整後續內容，並透過專屬儀表板追蹤進度。

這套從診斷、規劃、教學、測驗到進度追蹤的適性學習架構，與LearnVector及不少AI教育新創的產品方向高度重疊。對只主打「依程度生成個人化課程」的業者而言，Google也構成難以忽視的競爭壓力。

教材、作業、學習進度與AI工具都在同一套平台內運作，Google也更容易提高學校轉換系統的成本，強化既有生態系的黏著度。截自Gemini Notebook

而且，Google沒有停下腳步。

2026年7月，NotebookLM正式更名為Gemini Notebook。使用者可匯入PDF、逐字稿、論文與其他資料，再生成摘要、問答、單字卡、測驗，以及Audio和Video Overviews，將原本分散的閱讀、整理與複習流程收攏在同一套工具中。

在學習以外，Google也回應準備考試的需求。

它先在2026年初，在Gemini當中推出免費SAT模擬測驗，提供即時回饋、答案解說與個人化讀書計畫，之後再陸續擴展至ACT（American College Testing）與GRE。Gemini Live則可用於外語對話、口說練習與模擬面試，進一步涵蓋以往由垂直教育App服務的使用情境。

更難以被新創複製的，是Google既有的校園通路。

Google已將Gemini in Classroom免費提供給各版本Workspace for Education的教育工作者，並加入超過30項AI功能，協助教師產生課程內容、差異化教材、作業草稿及學生進度摘要；學生也能在同一生態系中使用單字卡、學習指南及Study Notebooks等工具。

Google陪你學習，LearnVector承諾提供職場需要的結果

任何主打提供AI助教、生成個人化課表的新創，都必須回答：當Gemini已能提供相近功能，使用者為何還要額外為另一套軟體付費？

解答這道難題，正是LearnVector能否在科技巨頭陰影下找到生存空間的關鍵。它的突破口，不在於提供更親切的AI聊天介面，而是將學習目標直接連結至職場可驗證的實務能力。

Google的產品固然強大，但從目前公開的功能來看，它仍主要扮演跨學科、跨情境的通用學習工具。

然而，對管理者來說，更關心員工完成培訓後，是否真的掌握了職務所需的能力？這些學習成果，又能否轉化成企業可以理解、採信與運用的能力證明？

這可能是LearnVector試圖在市場立足的根基。吳恩達押注的，不只是模型能力或對話介面，而是嘗試把職場所需的能力、個人化學習路徑、成果驗證與既有平台通路串成完整閉環。

LearnVector的潛在優勢，在於Coursera已於2026年5月完成與Udemy的合併。合併後的生態系涵蓋超過3億名學習者、1.8萬家企業客戶、9.5萬名內容創作者，以及數百家大學與產業合作伙伴。

雖然尚未完全整合，但它有望接觸Coursera的大學、企業合作伙伴與證書體系，以及Udemy規模龐大的講師與實務課程市場。這些正式合作關係、企業通路、學習資料及證書機制，都是通用型AI工具難以在短期內複製的資產。

吳恩達長期投入AI教育與人才培訓，如今再度創業，試圖以LearnVector回應職場技能快速洗牌下的學習焦慮。遠見記者曾子軒／攝影

Coursera已表示，將與LearnVector共同開發及推廣課程，並探索如何把LearnVector的AI原生學習體驗，與自身的可信內容、學習資料及合作伙伴生態結合。

若LearnVector能把代理型AI的個人化引導，接上Coursera聯合Udemy的內容與企業通路，它就有機會不只是另一個AI家教，而是把學習、能力掌握與企業人才培訓需求連接起來的技能平台。

從14年前將第一堂人工智慧課搬上雲端開始，吳恩達就一直在試圖解答「人類該如何學習」的命題。

如今，帶著Coursera挹注的1億美元資金與龐大生態系重新出發，這位開闢AI技術的教育老兵，能否再度改寫線上學習的遊戲規則，將課程供給轉化為陪伴職場白領的個人化家教？答案或許要等2027年的曙光揭曉，但這場關於人類教育未來的全新探索，已然啟程。

（本文出自2026.8.3《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）