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托盟：民眾要公托 建議整合0到6歲育兒

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導

「民眾希望可負擔、高品質的公托，不是昂貴，卻又剝削勞工的準公托與私托！」托盟4日公布民調指出，55%民眾希望政府增設公托，不該補助違法率高的準公托與私托；7成覺得托兒分成「托嬰中心」與「幼兒園」很困擾，因此呼籲政府整合0到6歲育兒到同一機關。

托育名額應可流動

托盟召集人王兆慶表示，他們的調查顯示高達55%的家長希望政府「增加公共托育名額」，而支持「私立托育補助」的僅有18%，不支持者高達3成；調查還詢問民眾「是否少子女化就不用蓋公托？」僅有5%民眾認為如此，卻有53.5%認為要擴充候補地區的名額，35.6%認為可以把3-6歲招不滿的名額，轉化到0-2歲的名額。

「家長要的不是政府大撒幣的補貼，而是安心、可近且高品質的公共化服務。」王兆慶指出，接近九成（53.5%＋35.6%）民眾認為要增加或調整公共托育。另外，由於0到2歲托育歸衛福部管，3到6歲歸教育部管。一個是托嬰中心，一個是幼兒園，他們詢問這樣「兩段式的托育對你來講是個問題嗎？」結果有7成覺得很困擾。

調查中，家長普遍反映，即使有找到0到2歲公托，假設抽不到3到6歲公幼的話，可能就要先找私托，若0到2歲公托找不到，孩子3歲前還要再請育嬰假，對家長來說相當困擾。另外，對小孩來說，0到2歲與3到6歲分別要適應不同的托育場所，家長普遍認為不好。

準公托大量違法

台灣勞工陣線秘書長楊書瑋指出，現行「準公共化」政策本質上就是補助私立業者，在勞動條件與是否守法的表現上令人憂心，卻持續獲得大量補助。同時，政府以補貼私人市場因應少子女化，無助降低養育成本，反而可能加劇資源錯置。加上0至6歲托育體系分裂，造成家長銜接困難與職涯中斷風險。

「準公共化雖有領政府補助，但違規事件仍層出不窮！」楊書瑋表示，準公托0到2歲托嬰中心近3年違反《勞基法》案件高達49件、幼兒園更高達1百件，對比私立15、74件與公立2與27件相差相當大。因此托盟與勞陣都呼籲，政府應回歸擴大公共托育、推動0至6歲一體化制度，重建托育體系的公平性與信任基礎。

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