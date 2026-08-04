擴大台灣文化版圖！2027百大文化基地徵選起跑 打造千里文化森林

文化部宣布，2027百大文化基地徵選公告起跑，即日起至9月15日止，歡迎所有未曾入選過百大文化基地，且符合資格的法人、團體或商號（如個人工作室等），至文化部「文化地圖」網站報名參加。

文化部表示，百大文化基地核心精神在於整合呈現多年公私協力成果，2027百大文化基地將進一步實踐擴大台灣文化版圖，跨域連結文化、歷史、生態、觀光、運動等，落實「千里文化森林」政策目標。

2024年文化部長李遠上任後，推出整合政府跨部會及民間長期投入資源，具體呈現台灣各地豐厚故事力及生命力的「百大文化基地」構想，並於2025年完成首屆徵選，在全國22縣市逾1000個報名單位中，徵選出110處百大文化基地。

為讓台灣更多的文化力量被國人及世界看見，「百大文化基地」不僅在行政院會報告中，作為跨部會的重點合作政策，李遠並積極爭取明年度預算，將以百大文化基地為中心，落實連結台灣各地生態、觀光等的「千里文化森林」政策，「我們要讓更多的基地，一起建構成為文化森林，並且讓文化版圖的範圍擴及至台灣每個角落及日常生活中的每一件事」。

文化部表示，「2027百大文化基地」徵選，特別鼓勵申請團隊詳細梳理自身與周邊生態環境與自身文化脈絡的關係，並對應「文創聚落或工藝據點」、「視覺藝術、表演藝術等藝文展演據點」、「獨立書店、雜誌社或出版社」、「博物館或地方文化館」、「社區營造或地方創生點」、「古蹟、聚落或文化路徑點」、「影視據點」等7大類別申請。申請團隊可提出如主題策展、導覽解說、實作等文化體驗，持續擴增文化能量，讓全國民眾隨時能在日常生活中，即有機會聆聽或體驗屬於在地的精采文化故事，以故事力讓台灣「天天都是文化日、人人都是文化人」。

針對2025年已獲選的百大文化基地，文化部表示，文化部持續透過「環島集貼」推廣，並將與各縣市政府合作於2027-2028推廣計畫中，整合串聯2屆獲選的百大文化基地。同時，文化部也將持續輔導2025年獲選的基地，進一步提出地方創生、青年培力工作站等跨部會計畫。

文化部表示，為使各界更了解徵選方式及參選內容，文化部預計辦理2場次「百大文化基地徵選線上說明會」。相關說明會時間及徵選資訊，歡迎關注文化部文化地圖官網、台灣社區通網站或臉書粉絲專頁、百大文化基地Instagram等平台。有關報名網站系統操作，請洽文化部資訊處王先生02-8512-6665；簡章內容可洽文化部文化資源司彭小姐02-8512-6321或馬先生02-8512-6317。

●文化部文化地圖網站

●2027文化部百大文化基地線上報名