2027百大文化基地徵選起跑 落實「千里文化森林」

2027百大文化基地徵選公告起跑，文化部表示，2027百大文化基地將進一步實踐擴大台灣文化版圖，跨域連結文化、歷史、生態、觀光、運動等，落實「千里文化森林」政策目標。

文化部長李遠今天透過新聞稿表示，百大文化基地最原始的構想，就是為了呈現政府跨部會及民間多年投注的成果，接下來，「我們要讓更多的基地，建構成為文化森林，並且讓文化版圖的範圍，擴及至台灣每個角落及日常生活中的每一件事」。

2024年文化部長李遠上任後，在極短的時間內，即推出整合政府跨部會及民間長期投入資源，具體呈現台灣各地豐厚故事力及生命力的「百大文化基地」構想，並於2025年完成首屆徵選，在全國22縣市逾1000個報名單位中，徵選出110處百大文化基地。

這段期間，文化部與各縣市政府共同協力，串聯整合百大文化基地與縣市文化樞紐平台（Hub）、周邊文化潛力點，打造逾百條走讀遊程路線，並舉辦各式活動讓民眾能真正走入基地，參與並體驗精采文化內涵。整體計畫獲得8成以上基地回饋表示，基地品牌能見度在獲選後有明顯提升的顯著成果。

文化部指出，為延續2025年首屆成效，並讓台灣更多的文化力量被國人及世界看見，「百大文化基地」不僅在行政院會報告中，作為跨部會的重點合作政策，李遠並積極爭取明年度預算，將以百大文化基地為中心，落實連結台灣各地生態、觀光等的「千里文化森林」政策。

文化部「2027百大文化基地」徵選，特別鼓勵申請團隊梳理自身與周邊生態環境與自身文化脈絡，對應「文創聚落或工藝據點」、「視覺藝術、表演藝術等藝文展演據點」、「獨立書店、雜誌社或出版社」、「博物館或地方文化館」、「社區營造或地方創生點」、「古蹟、聚落或文化路徑點」、「影視據點」等7大類。

申請團隊可提出如主題策展、導覽解說、實作等文化體驗，持續擴增文化能量，讓全國民眾隨時能在日常生活中，即有機會聆聽或體驗屬於在地的精采文化故事，以故事力讓台灣「天天都是文化日、人人都是文化人」。