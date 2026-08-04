托盟調查：廣設公托可增首長支持度、補助私人業者準公托家長難安心

我國公共托育資源長期匱乏，政府以補助私立托育作為「準公共化」托育政策。選舉將至，各縣市首長紛紛提出托育政策。托育及就業政策催生聯盟近期公布網路問卷調查結果，發現民眾對「校校有公托」支持度超過5成，對於補助私立托育作法，不認同比率逾3成，召集人王兆慶分析，這表示政治人物推動公共托育可獲得較高支持度，以補助方式民眾「沒那麼喜歡」。

王兆慶指出，不少政治人物在公共托育匱乏情況下想出怪招，乾脆開設私立托育補助開辦費，化解公托不足壓力，托盟6月底至7月中旬間，完成「幼兒家庭心聲：台灣0-6歲兩段式托育與托育政策偏好調查」，以網路調查方式搜集1061份問卷，發現民眾在不知政治人物身分前提下，共59%認為校校有公托政策可提升支持度，31%認為補助私立托育服務會降低其支持意願。

這兩項政策分別由台北市長蔣萬安、桃園市長張善政提出。蔣萬安提案在轄內每一間國民小學均開辦公共托嬰中心，張善政則採補助欲設立私立托嬰業者300萬開辦費方式，盼解決公共托育不足困境。王兆慶指出，問卷調查結果另顯示，即使面對少子化，民眾也不認為公共托育應「乾脆不要蓋」，只有3%民眾認同應減少公共托育資源，53.5%認為應對資源稀缺區域增加公托布建。

王兆慶強調，托育及就業政策催生聯盟向來主張政府財源應優先用於創造真正的「公共化」托育服務，而不是拿去扶植私人托育產業，因私人托育機構在本質上就有監督管理的困難，超收、黑牌、不當管教，甚至性暴力，屢次震驚社會，「不好好建設公共托育，一味發錢補貼私人托育市場，政府將永遠買不到家長的安心。」

婦女新知基金會政策部主任李盈學指出，補助私托、私幼是政府對民間托育需求「答非所問的回應」，家長關注公托名額、能否延托、寒暑假是否開放等，都不是補助業者就能解決，且實務上常發生「政府補多少、業者就漲多少」情況，補助流入難以被有效監督的私人市場，家長不僅需支出更多費用，家庭面對的照顧缺口也未因此縮小。

「準公共不是公共，就像鳳梨酥沒有鳳梨一樣是種謊言。」台灣勞工陣線秘書長楊書瑋痛批，準公共化托育用詞，容易導致民眾混淆，認為經政府補助的托育單位有品質、可被信任，實際比對發現，近3年違反勞基法件數，各類型托嬰中心中，準公托為最高、達49件，其次為私托15件，公托2件為最低，若準公托連勞工權益都無法保障，如何相信它能提供穩定且專業照顧。