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亞太大學交流會理事會台北登場 台灣擔任主席國
亞太大學交流會（UMAP）理事會議於7月底在台北舉行。台灣以主席國身分主辦會議，超過40名來自各會員國的代表以實體或線上方式與會，共同討論亞太區域的未來教育發展。
教育部今天發布新聞稿指出，亞太大學交流會（University Mobility in Asia and the Pacific, UMAP）是1991年成立的亞太地區高等教育合作組織，現有25國約550所大學參與。
台灣是UMAP創始會員國之一，曾於2011至2015年擔任UMAP國際秘書處，今年起到2027年更擔綱主席國重任，由政治大學校長、高等教育國際合作基金會董事長李蔡彥擔任主席。
UMAP的主要目的是藉由跨國交換計畫，增進區域內高教機構的人員流動，促進多元文化、經濟與社會制度的共融，去年共提供248項計畫給各會員校學生，成為學生相互出國交流的重要贊助資源。
教育部國際及兩岸教育司副司長陳立穎於UMAP理事會議開幕致詞時，感謝各會員國長期的信任與支持，並提到台灣透過「優秀外國青年來台蹲點計畫（TEEP）」等多元管道，持續為UMAP會員國學生提供豐富的學習資源，歡迎各國優秀學子前來台灣交流。
上述TEEP自2015年推動，鼓勵國際青年透過2到6個月的蹲點，來台共同進行專題研究、技術實作與文化交流，並鼓勵完成計畫後，進一步來台攻讀學位，是台灣留才、攬才的一項重點政策。
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