快訊

台中知名神經外科醫師突「失業」 本人首發聲：盼院方自覺與反省

驚悚畫面曝！中壢小客運轉彎未減速 28歲女過馬路遭撞飛

MLB／大谷4支2、道奇被小熊打爆吞4連敗 明推史庫柏拚止敗

聽新聞
0:00 / 0:00

亞太大學交流會理事會台北登場 台灣擔任主席國

中央社／ 台北4日電

亞太大學交流會（UMAP）理事會議於7月底在台北舉行。台灣以主席國身分主辦會議，超過40名來自各會員國的代表以實體或線上方式與會，共同討論亞太區域的未來教育發展。

教育部今天發布新聞稿指出，亞太大學交流會（University Mobility in Asia and the Pacific, UMAP）是1991年成立的亞太地區高等教育合作組織，現有25國約550所大學參與。

台灣是UMAP創始會員國之一，曾於2011至2015年擔任UMAP國際秘書處，今年起到2027年更擔綱主席國重任，由政治大學校長、高等教育國際合作基金會董事長李蔡彥擔任主席。

UMAP的主要目的是藉由跨國交換計畫，增進區域內高教機構的人員流動，促進多元文化、經濟與社會制度的共融，去年共提供248項計畫給各會員校學生，成為學生相互出國交流的重要贊助資源。

教育部國際及兩岸教育司副司長陳立穎於UMAP理事會議開幕致詞時，感謝各會員國長期的信任與支持，並提到台灣透過「優秀外國青年來台蹲點計畫（TEEP）」等多元管道，持續為UMAP會員國學生提供豐富的學習資源，歡迎各國優秀學子前來台灣交流。

上述TEEP自2015年推動，鼓勵國際青年透過2到6個月的蹲點，來台共同進行專題研究、技術實作與文化交流，並鼓勵完成計畫後，進一步來台攻讀學位，是台灣留才、攬才的一項重點政策。

亞太 台北 大學

延伸閱讀

台灣實中首創「甄選營」招生 特殊選才銜接高等研究學院

台灣實中辦學4大亮點一次看！籌備處揭牌 台大校長力挺「基礎科學好、後面才會好」

台南應用科大新校長許和捷上任 宣示攜手全校迎向美感與跨域發展新局

泰國總理15年來首訪印尼 雙方將探討多項合作

相關新聞

托盟調查：廣設公托可增首長支持度、補助私人業者準公托家長難安心

我國公共托育資源長期匱乏，政府以補助私立托育作為「準公共化」托育政策。選舉將至，各縣市首長紛紛提出托育政策。托育及就業政策催生聯盟近期公布網路問卷調查結果，發現民眾對「校校有公托」支持度超過5成，對於補助私立托育作法，不認同比率逾3成，召集人王兆慶分析，這表示政治人物推動公共托育可獲得較高支持度，以補助方式民眾「沒那麼喜歡」。

私幼月補1.5萬公私幼恐大洗牌 能打破家長選校邏輯？

《幼照法》擬推公幼免學費、私幼月補1.5萬，看似大紅包，卻引爆家長深層焦慮！當預算不再是阻礙，公私幼大洗牌可能一觸即發。然而補助背後，卻隱藏著教師流動率與教保品質的致命隱憂……到底家長要的永續幼教是什麼？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。