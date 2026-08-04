國際語言學奧林匹亞競賽 台灣隊奪2銀4銅全員獲獎

代表台灣參加2026年第23屆國際語言學奧林匹亞競賽（IOL）的8名高中學子，創下全員獲獎佳績；在個人賽共獲得2銀、3銅、3佳作，團體賽另獲1銅、1佳作，選手徐紹崵更獲頒最佳解題獎。

本屆賽事於7月26日至8月2日在羅馬尼亞首都布加勒斯特（Bucharest）舉行，共有來自46個國家及地區的青年選手齊聚競技。台灣代表隊由國立台灣大學語言學研究所教授馮怡蓁與謝舒凱領軍，選手歷經多階段選拔與密集培訓後代表出賽。

在個人賽方面，建國中學鄧子洋及同德高中吳柏霆獲得銀牌；東山高中徐紹崵、弘文國際學校張佑安及慈心華德福實中于昂軒獲得銅牌；建國中學蔡尚恩、施秉辰及周佑宣則獲得佳作。其中，徐紹崵的優異表現更額外拿下最佳解題獎（Best Solution）。

團體賽部分，由鄧子洋、吳柏霆、于昂軒及蔡尚恩組成的「台灣黑熊隊」獲得銅牌；由徐紹崵、張佑安、施秉辰及周佑宣組成的「台灣藍鵲隊」獲得佳作。

駐斯洛伐克代表處在頒獎典禮結束後，第一時間轉致副總統賀電，向代表隊全體隊職員表達誠摯祝賀，肯定選手在競賽中展現的專注與毅力，並感謝領隊、培訓教師與工作團隊長期投入的心力。

國際語言學奧林匹亞競賽著重語言分析、邏輯推理及問題解決能力。參賽者須從陌生語言資料中觀察線索、歸納規律並完成解題，不僅考驗知識與技巧，也需要高度耐心與判斷力。

兩支台灣隊伍在高度考驗分工、溝通與協作能力的賽事中均獲肯定，展現台灣學生沉著應變與相互合作的精神。

台灣代表隊表示，本次培訓及參賽成果來自選手長期的努力，也有賴教育部國民與學前教育署、財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）、台大文學院、選手家長及相關單位的支持。代表隊並感謝培訓教師與志工的長期陪伴，成為選手勇敢走上國際舞台的重要後盾。