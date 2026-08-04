沈冬耗時10年探索中山堂 發現一座浪漫建築的歷史

台北中山堂為許多市民留下美好記憶，學者沈冬耗時10年書寫「城中央的公會堂：中山堂．一座浪漫建築的藝文歷史」，希望透過這本書「重新認識陪伴大家走過90年的中山堂」。

新書發表會日前在中山堂舉行。

根據中山堂今天發布新聞稿，台北市文化局長蔡詩萍致詞表示，「2026年是中山堂90週年，也是這座國定古蹟邁向下一階段的重要起點。面對台北市表演藝術場館環境的變化，中山堂未來將持續致力於音樂與舞蹈藝術推廣，持續邁向100年」。

中山堂主任江孟芳致詞表示，「這座建築不僅是重要的政治歷史現場，更是台灣藝文發展的重要舞台，感謝沈冬教授將多年對中山堂的研究紀錄整理，期待這本藝文界的科普書可讓更多人看見中山堂豐富多元的生命史」。

新聞稿指出，台北市中山堂原名台北公會堂，於1936年落成，今年適逢落成90週年。

新聞稿指出，沈冬將中山堂視為台北重要「聲景」源頭，透過音樂、舞蹈、人聲與建築空間的交織，還原曾經發生於中山堂的文化現場。

沈冬長期投入音樂史及台灣藝文發展研究，與中山堂結緣始於10多年前，為策畫中山堂80週年特展「眾樂之堂」，開始帶領研究團隊翻找報紙、雜誌、節目單、照片、唱片、影片及相關檔案資料，甚至一頁頁閱讀早期報紙廣告，從零散史料中拼湊出中山堂舞台上的人與故事，逐步建立「中山堂藝文活動資料庫」，累積1936年至2000年間超過6200筆藝文表演紀錄。

2025年底，沈冬閉關3個月專心寫作，在中山堂邁入90週年前夕完成著作，將多年研究化為文字，在學術嚴謹與大眾閱讀之間取得平衡，讓這本書不只是研究成果，更成為一本走近中山堂、讀懂台北文化記憶的「科普書」。

此書以「觸摸歷史」、「走入正門」為起點，從歷史、建築、地理空間及城市街區切入，再以音樂、舞蹈、影劇及庶民生活四大主題，帶領讀者重新認識中山堂90年的文化發展。