台積電進駐帶動北高雄就學需求 文小14規畫設計中、康橋明年招生

台積電進駐帶來人口紅利，也產生北高雄學生就學需求。楠梓區藍田國小新校舍今天已經率先啟用、文小14新建校舍計畫進行中，高科實中校舍預計2028年啟用，另外私立康橋國際學校明年8月開學，提供幼兒園至高中一貫國際雙語教育。

台積電在楠梓產業園區一帶設置六座晶圓廠，附近還有橋頭科學園區及白埔產業園區，雖然高雄市總人口下降，北高雄人口仍有上漲空間。高市府曾估算台積電進駐帶動上下游廠商，會為北高雄帶來6萬就業人口。

楠梓區是人口第四多的行政區，援中國小、右昌國小實施總量管制，每年約數百名學生無法順利入學，造成家長不少困擾，地方民代不斷爭取設置新學校。

為解決高科技產業子女就學問題，南科管理局規畫的高科實中正在橋頭新市鎮興建中，目前學生先借用楠梓區右昌國中教室上課，未來預計招收高中部、國中部、國小部、雙語部及幼兒園，打造K至12的雙語學校。

高市教育局長吳立森說，除興建中的高科實中之外，楠梓文小14預定地正進行規畫設計，相關經費已經編列到位，未來北高雄會依據學區人口增長及目前學生數做相關因應。

私立學校部分，康軒文教集團旗下的康橋國際學校將進駐楠梓區土庫重劃區，在高雄設置籌備處已有一段時日。高市教育局證實，康橋已提出設校申請，國中小及幼兒園116學年度招生，高中部預計117學年度招生。