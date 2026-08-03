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北市鮮奶週報再升級 8/31補助擴大至國中生

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導
照片取自臺北市政府
照片取自臺北市政府

為延續學童健康照顧，陪伴孩子在成長關鍵階段持續補充營養，臺北市「鮮奶週報－生生喝鮮奶」政策再升級，自115學年度起正式進入3.0階段，補助對象擴大納入國中學生，共有28.9萬名學童受惠，讓學童即使升上國中，在成長發育階段仍能延續每週乳品補充習慣。凡設籍或就讀臺北市之國中學生，每週皆可憑數位卡證至合作通路免費兌換1瓶鮮奶或豆漿，預估將新增約6.6萬名學生受惠，讓健康支持不中斷。

「鮮奶週報－生生喝鮮奶」自114年4月推出以來，即以數位科技整合學生身分認證、兌換平台及合作通路，打造全國首創「數位卡證兌換乳品」模式，透過創新的兌換服務，讓學生可於日常生活中便利取得乳品資源。政策推動至今已逐步擴大照顧範圍，從幼兒園、國小一路延伸至國中階段，建構完整的學齡營養支持網絡。

教育局說明，臺北市學籍國中學生將直接使用學校發放之數位學生證進行乳品兌換，無須另外申辦卡證；另設籍本市但未就讀本市國中之學生，也未在其他有鮮奶政策之縣市就讀者，可自115年8月17日起透過「台北服務通」線上提出申請，完成資料填寫後選擇欲領取卡證之行政區公所，並於申請後3個工作日起，攜帶身分證明文件及相關資料至指定區公所領取卡證；如選擇臨櫃辦理，亦可自8月17日起至臺北市12行政區區公所辦理，申請時須由監護人或法定代理人辦理（亦可委託他人代辦），並備妥戶口名簿正本（或近3個月戶籍謄本）、個人資料同意書及申請人身分證明文件，完成申辦後即可領取卡證，卡證將於隔日凌晨2時正式啟用，並自115年8月31日起每週可至合作通路免費兌領乳品。

聚傳媒

鮮奶 國中生 補助

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