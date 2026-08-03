回響／電子煙淪毒品溫床滲透校園 中市議員籲重刑斷源頭

台中市議會定期大會專案報告中，市議員張瀞分直指，違法菸毒正加速入侵校園，要求市府全面強化查察與防制作為，並呼籲中央對走私販毒者「處以重刑」，從源頭阻斷毒品流入。

聯合報「陽光行動」推出「電子煙毒大舉滲透校園」深度專題，揭露電子煙已從單純違禁品，快速演變為新興毒品的溫床，市政府今天也向市議會提出專案報告，不分黨派議員高度關注。

國民黨議員張瀞分指出，電子煙、加熱菸及俗稱「喪屍菸彈」等新興菸品，結合毒品成分後濫用問題日益嚴重，且明顯呈現年輕化趨勢。不僅嚴重威脅學生健康與校園安全，也對整體社會治安造成衝擊。她表示，這類產品透過網路購買、同儕提供及地下通路販售等方式流入市場，使青少年取得門檻大幅降低，並在校園內快速擴散，增加查緝難度。

數據顯示問題持續惡化。張瀞分指出，台中市各級學校查獲違反菸害防制法案件中，違法吸菸年齡已下探至國小，未成年違規人數逐年攀升。今年上半年查獲學生吸食紙菸85件、電子菸59件；另警方偵辦「依托咪酯」類毒品案件，上半年查獲達725件，其中包含25名未成年涉案，顯示毒品正藉新型菸品管道滲透校園。

張瀞分強調，新型態、多元化的菸品與毒品結合，已對青少年健康與治安構成雙重威脅。她要求教育單位與學校強化預警與通報機制，同時警察機關須從源頭出手，全面掃蕩製毒、販毒及走私網絡。她並呼籲中央正視毒品氾濫問題，對走私毒品主嫌祭出重刑，唯有提高犯罪成本，才能真正遏止毒品進入校園。