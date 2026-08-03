陽光行動回響／學生吸毒暴增 盧秀燕：支持退休教官進駐協助防毒

聯合報陽光專題報導電子煙已從單純的違禁品演變成新興毒品的溫床。台中市議會進行「依托咪酯（喪屍煙彈）進入校園」專案報告，多位跨黨派市議員對電子煙與毒品深入校園表達高度憂心，紛紛質詢源頭查緝、校園搜查程序及快篩成效，要求防毒不能停留在紙上談兵。

市長盧秀燕回應議員，強調測劑不是問題，市府會全力提供有需要的學校。但測劑第一線執行仍由學校師長負責，現行校事會議制度也讓教師有所顧忌，相關結構及組織問題有待解決。

盧秀燕表示，若無法成為老師執行工作的後盾，恐影響校園防制作為，因此支持行政院政務委員季連成提出，由校安人員或退休教官進駐校園，協助師長執行菸害防制及測劑工作。

台中市長盧秀燕則表示，市府會全力提供篩檢試劑，但體諒第一線教師在現行校事會議制度下的顧忌，因此支持由校安人員或退休教官進駐校園，協助執行菸害防制與採樣工作，作為教師的堅實後盾，共同守護校園安全。

民進黨議員謝家宜指出，學生使用案暴增 販賣端查緝量卻下降。謝家宜引用國教署與國健署數據指出，全國國高中職電子煙使用人數已超過4萬人，且學生攜帶或使用案件在三年內暴增7倍。

她質疑，未成年違規吸用案件持續攀升，但市府查獲提供者與販賣者的案件量卻不增反減，顯示販售通路已走向不易查緝的隱密管道。謝家宜強調，防制不能只丟給學校，衛生局與警察局必須跨局處建立防制網絡，積極打擊源頭。

國民黨議員陳文政則聚焦第一線校園安全，他指出兒少施用毒品後兩年內再通報率高達二成八，然而現行校園檢查與警方入校門檻過高、程序繁瑣，教師動輒得咎甚至遭申訴。

陳文政說，在等待繁複流程的時間差內，毒品與毒煙彈極易被藏匿或轉手流入其他學生手中，形成安全盲區。他呼籲應給予教師合理明確的管教權限，並建立快速的警政支援機制，必要時檢討中央法規。

民進黨林祈烽則要求向上溯源斷金流。他指出，台中市學生涉依托咪酯人數逐年增加，教育局號稱反毒宣導達成率百分之百根本是「防線失守」。

他揭露上半年校園已查獲59件學生使用電子煙，衛生局查獲網路平台的違法廣告卻是「零件」，顯示市府根本沒跟上毒販透過社群與通訊軟體私訊交易的「數位轉型」。林祈烽要求教育局、警察局與衛生局建立橫向機制，追查「從哪買、誰在賣」，並查扣帳號與背後金流，做到事前攔截。

民進黨議員黃守達與周永鴻指出，喪屍煙彈升為一級毒品，應精進快篩揪黑數。台中涉依托咪酯少年中，學生占比已高達八成，顯示問題正集中於學生族群。兩人追問市府採購990劑快篩試劑的執行成效，並要求教育局精進措施，讓學校敢於啟用快篩機制，落實清查校園內的潛在黑數。

國民黨議員張瀞分、黃馨慧與民眾黨議員江和樹也關心相同問題。市府回應，全力支援試劑 支持校安與退休教官進駐；教育局長蔣偉民說明，目前已使用的284劑快篩試劑中共驗出21件陽性，坦言各校調查方式仍有改進空間。

台中市議員張瀞分。記者陳秋雲／攝影

台中市議員黃馨慧。記者陳秋雲／攝影

台中市議員李中。記者陳秋雲／攝影

台中市議員謝家宜。記者陳秋雲／攝影

台中市議員江和樹。記者陳秋雲／攝影

台中市議員陳文政。記者陳秋雲/攝影

台中市議員林祈烽。記者陳秋雲／攝影

台中市議員周永鴻。記者陳秋雲／攝影