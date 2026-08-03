文化部推終戰八十特展 回溯戰後來時路

二次大戰終戰超過80年，文化部推出「GOOD LUCK! 骨力臺灣—終戰八十特展」，以歷史檔案、影像、多媒體互動與空間敘事，帶領觀眾看見台灣如何一步步建立今日社會樣貌。

文化部今天發布新聞稿表示，展覽名稱GOODLUCK源自飛行啟程前，對即將面對未知航程者所說的祝福；「骨力」則取自與「GOOD LUCK」發音相近的台語「kut-la̍t」，意指台灣人認真、堅持與不懈打拚的精神。

特展共分為「戰爭煞矣，了後咧？」、「天總是攏ē光」、「起飛，咱ê家園」、「自由ê島嶼，咱ê驕傲」4大單元，透過不同單元將終戰後的80年視為一段飛行，將台灣比作一架在亂流中不斷調整姿態的飛機，訴說這座島嶼曾面對空襲與軍事威脅，也經歷國際局勢變動與困境，持續在一次次挑戰中累積向前的力量。

包含終戰前後的飛行夢想、空襲記憶與高座少年工，還有黑蝙蝠與黑貓中隊、金馬戰地及反共文藝所呈現的軍事對峙與社會動員，戰後台灣在農業、製造、科技與體育領域的發展歷程，以及民主化、多元平權與1996年首次總統直選都納入展中。

展覽尾聲也設置「我最想守護的日常」互動裝置，邀請觀眾寫下自己最珍惜、也最希望守護的生活片段，並匯聚於展場，期望讓「守護日常」成為每個人都能參與的具體行動。

「GOOD LUCK! 骨力臺灣—終戰八十特展」即日起在空總國家文化基地古蹟大樓展出至11月15日。