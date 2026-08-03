中正紀念堂「自由花蕊」展 推8語免費語音導覽

中正紀念堂「自由花蕊」常設展8月起新推華、台、客、英、日、韓、泰、越8種語言免費語音導覽，邀請國內外旅客用熟悉語言聆聽台灣民主故事，成為世界認識台灣民主重要窗口。

中正紀念堂管理處今天發新聞稿表示，「自由花蕊」常設展透過檔案史料、多媒體互動及沉浸式展示等多元方式，引導觀眾認識台灣民主發展歷程，展覽從去年11月下旬開展8個月以來，參觀人次將近26萬人。此次推出8種語別的語音導覽，希望走進展場的人，不因語言限制錯過台灣民主故事與感動。

管理處表示，「自由花蕊」常設展至今已成國際人士認識台灣民主歷史發展的入口，透過多元語言友善服務，將有助於不同文化背景及語言使用者能夠跨越語言藩籬，瞭解各展區重點內容與歷史脈絡；歡迎民眾到堂內服務台免費借用個人語音導覽機，也可以用自己手機掃描展場QR Code，自由擇選語音導覽。

這次錄製的8種語言都邀請母語人士擔任配音，希望呈現最自然、最貼近各語言習慣的導覽內容，像英文版配音員是來自加拿大、旅居台灣將近30年的克尼司（Kronis Kent E. Krahn）非常喜歡重金屬音樂，錄到「噤聲年代」單元特別有感，在得知過去許多歌曲曾因政治因素遭到查禁時，直呼不可思議。

當介紹「燒肉粽」曾被列為禁歌時，更讓克尼司百思不解，因為從歌名完全看不出來有什麼問題，只知道是一種食物。從這次製作8語版語音導覽的過程發現，不管是撰稿、譯稿、審稿或錄音等，無形中也讓參與者上了一堂台灣民主歷史課。

「自由花蕊」常設展位於中正紀念堂1樓常設展廳，8月起提供華、台、客、英、日、韓、泰、越8語版免費語音導覽服務，每種語版各有32則精彩內容，歡迎國內外旅客蒞臨參觀使用。