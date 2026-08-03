媽媽痛訴兒遭教保員不當對待 市府啟動調查作業、15日前公布行政處分

基隆市再傳幼兒遭教保員不當對待事件，基市府秘書長謝孝昆今天表示，案發隔天就完成確保幼兒安全和證據保全作業，全案已進入調查作業，預計8月15日前公布事件經過及行政處分。

基隆市七堵區名人幼兒園發生不當對待幼兒事件，風波漸息，信義區1所準公共幼兒園幼兒的家長，昨晚也在臉書地方社團貼文，指7月8日接到教保園來電，說她的兒子情緒激動大哭，孩子為了讓自己冷靜，很大力嗚嘴巴，抓傷自己的臉。

當天兒子回家，看到他的傷，這名媽媽向園長表示想去看一下監視器。7月15日到幼兒園，看到8日當天兒子到校一直坐在門後，其他小朋友全在吃早點。

1個多小時後，兒子因為教保員把他的兜兜跟書包往門口丟開始爆哭。教保員要她的兒子把東西撿回來後，「一隻手抓下巴、一隻手抓後頸」，把她的兒子抬到腳離地，再抬到桌子上躺著，用手壓著孩子的下巴脖子的地方近5分鐘，看到當下整個心都碎了。

謝孝昆今天在議會說明市府處理作業，指教育處7月15日晚間接到通知，第一時間啟動證據保全，及確保幼兒安全作業，7月16日聮絡園方交出監視器，並令教保員當事人不得再進入班級照顧幼生。據市府了解，這個教保員16日就離職了。

行政調查部分，謝孝昆表示，7月16日啟動行政調查，依照教保人員不當對待相關辦法，成立調查小組，也依照相關規定找了外部委員，並已完成當事人教保員、園長及家長訪談，目前正在製作相關調查報告，將再安排不當對待委員會審議，預計8月15日完成行政處分，並向外界說明。

謝孝昆說，家長跟幼生關懷部分，市府7月16日已請兒少處的科長主動跟家長聯繫，了解家長當時的需要，後續如果有要轉學，心理諮商或法律協助，市府絕對會做相關的協助。