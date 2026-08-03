兒遭不當對待母痛訴心碎 幼兒園回應：老師已離職、配合後續調查

基隆市有幼兒園的家長指察覺兒子異常，又從園方監視器看到他遭教保員不當對待，整個心都碎了。園方今天表示，這名年輕教保員很有熱誠，但對引導、教導特教生比較沒有經驗，事發隔天已離職。園方後續會配合相關調查作業，維護其他幼兒受教權。

基隆市七堵區名人幼兒園發生不當對待幼兒事件，風波漸息，信義區1所準公共幼兒園幼兒的家長，昨晚也在臉書地方社團貼文，說出她發現孩子在幼兒園遭教保員不當對待的經過，並已向警方報案。基隆警二分局製作筆錄後，已將全案依傷害、強制罪嫌函送法辦。

這名媽媽說，7月8日接到教保園來電，說她的兒子情緒激動大哭，帶他去廁所冷靜。小孩為了讓自己冷靜很大力嗚嘴巴，抓傷自己的臉。當下有點疑惑，但仍沒有懷疑教保員。等兒子回家，看到他的傷，向園長表示想去看一下監視器。

7月15日她去幼兒園看畫面，顯示8日當天兒子到校一直坐在門後，其他小朋友全在吃早點。1個多小時後，兒子因為教保員把他的兜兜跟書包往門口丟開始爆哭。

這名媽媽說，教保員要她的兒子把東西撿回來後，「一隻手抓下巴、一隻手抓後頸」，把她的兒子抬到腳離地，再抬到桌子上躺著，用手壓著孩子的下巴脖子的地方近5分鐘，看到當下整個心都碎了。

園方今天表示，這名教保員當時是在進行教學管教，但是方式不當，造成家長擔心，也不能接受。教保員違反不能體罰、不能不當管教契約規範，加上身心也受到非常大的一個壓力，不適合再入班，因此雙方協調後離職。

園方指出，事發後通報教育處、聯繫家長，園方都有依相關規定辦理。園方用同理心理解家長的心情，用最大的誠意和家長互動。因為其他小朋友的受教權，不能受到這件事影響，幼兒園該處理的機制，都會配合積極處理，讓幼兒園維持正常運作，